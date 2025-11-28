Victoria Villarruel y Karina Milei volvieron a cruzarse por un palco en el Senado: qué pasó
La titular de la cámara alta y la hermana del Presidente protagonizaron un duro pero velado entredicho por la ocupación de un lugar para aplaudir a Patricia Bullrich.
Este viernes, en el marco de la jura de los senadores electos el 26 de octubre pasado, se desató un nuevo capítulo en la interna entre Victoria Villarruel y Karina Milei, que viene de lejos y hace tiempo y promete extenderse en el tiempo.
La secretaria general de la Presidencia, acompañada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, concurrió al Senado para presenciar especialmente la jura de Patricia Bullrich pero no estaba invitada al evento organizado por la titular de la cámara alta.
Villarruel se opuso desde el principio a la presencia de miembros del Poder Ejecutivo en la ceremonia formal y, de hecho, la hermana del Presidente y su acompañante no tenían lugar donde estar, un balcón desde donde aplaudir a la saliente ministra de Seguridad y el resto de los legisladores electos de La Libertad Avanza (LLA).
La situación, entonces, se puso más tensa. El palco central, privilegio de la titular del Senado, era el deseado por la menor de los Milei, pero no hubo acuerdo posible porque allí ya estaban instalados gobernadores que habían pedido el lugar con la suficiente antelación: Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Rolando Figueroa del Neuquén y Leandro Zdero de Chaco.
De modo que, por intermediación de Bullrich, discusiones mediante y a regañadientes, Villarruel ordenó desalojar otro palco para hacerles espacio a los funcionarios del gabinete, que estuvieron acompañados por el ministro del Interior, Diego Santilli, luego sumándose a ellos los Menem libertarios: Eduardo Lule, Scharif y Martín, presidente de Diputados.
El problema, según trascendió, se generó a partir de la incomunicación persistente y definitiva entre los Milei y la compañera de fórmula del Presidente: desde el entorno de Villarruel se asegura que nunca se le pidió desde Casa Rosada un lugar para la ceremonia que tuvo lugar este viernes en la cámara alta.
Solo la propia Bullrich le hizo la solicitud informalmente cuando se reunieron hace dos semanas, lo que Villarruel consideró “una falta de respeto” teniendo en cuenta que el pedido debía hacerse por medios institucionales. Algo que no habría ocurrido.
De modo que el cruce entre Karina Milei y la titular del Senado, aunque velado, casi silencioso pero intenso, volvió a ocurrir y promete reproducirse en el futuro. Todavía más con la dura exministra de Defensa como parte del cuerpo legislativo.
