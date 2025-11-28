Victoria Villarruel y Karina Milei volvieron a cruzarse por un palco en el Senado: qué pasó

El problema, según trascendió, se generó a partir de la incomunicación persistente y definitiva entre los Milei y la compañera de fórmula del Presidente: desde el entorno de Villarruel se asegura que nunca se le pidió desde Casa Rosada un lugar para la ceremonia que tuvo lugar este viernes en la cámara alta.

Solo la propia Bullrich le hizo la solicitud informalmente cuando se reunieron hace dos semanas, lo que Villarruel consideró “una falta de respeto” teniendo en cuenta que el pedido debía hacerse por medios institucionales. Algo que no habría ocurrido.

De modo que el cruce entre Karina Milei y la titular del Senado, aunque velado, casi silencioso pero intenso, volvió a ocurrir y promete reproducirse en el futuro. Todavía más con la dura exministra de Defensa como parte del cuerpo legislativo.