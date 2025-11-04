Milei puso a estudiar a sus diputados electos: "Nos dieron un reglamento y la Constitución para ir leyendo"
La tucumana Soledad Molinuevo reveló que en la reunión de este martes, los legisladores recibieron información que ya debieran conocer, para "ir estudiándola".
Karina Milei recibió este martes en Casa Rosada a los diputados que asumirán el 10 de diciembre, entre quienes estuvo la tucumana Soledad Molinuevo, que acorde a su espacio, protagonizó una insólita aclaración luego de la cumbre.
En su rol de armadora política, la hermana del Presidente se sentó este martes, acompañada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hoy senadora electa por La Libertad Avanza, y también por los primos Eduardo y Martín Menem, que intervinieron en el encuentro para contar su experiencia legislativa.
Dentro de poco más de un mes se producirá el recambio en ambas cámaras del Congreso de la Nación tras unas elecciones en las que La Libertad Avanza fue el partido más votado a nivel nacional, y al parecer la hermana del Presidente estuvo apuntalando a los legisladores.
Entre los presentes estuvo la diputada electa por Tucumán, Soledad Molinuevo, quien integrará el bloque libertario a partir del 10 de diciembre.
Tras el encuentro, y en diálogo con la prensa en las inmediaciones de la Casa Rosada, la legisladora electa sostuvo que la reunión fue "muy linda, protocolar y de bienvenida" y reveló que desde el Gobierno los pusieron a estudiar.
“Nos dieron un reglamento del Congreso de la Nación para ir estudiándolo”, explicó Molinuevo, y también contó que le entregaron la Constitución.
Cómo fue la reunión de Karina Milei con los diputados de La Libertad Avanza
Karina Milei comandó a partir de las 13 de este martes una clase especial sobre cómo está organizada la Cámara de Diputados, de qué manera se vota y cómo se logra dar quórum, entre otros temas relevantes.
También se cubrieron cuestiones sobre la modalidad de trabajo en comisiones -qué son, para qué sirven- y otros temas que los flamantes diputados habrán visto en clase de Educación Cívica pero que no viene mal refrescar un mes antes de jurar en el recinto.
La capacitación incluyó además una intervención del jefe de bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, que será el jefe inmediato de los flamantes legisladores libertarios.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario