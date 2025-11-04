Milei puso a estudiar a sus diputados electos: "Nos dieron un reglamento y la Constitución para ir leyendo"

“Nos dieron un reglamento del Congreso de la Nación para ir estudiándolo”, explicó Molinuevo, y también contó que le entregaron la Constitución.

diputada tucumana

Cómo fue la reunión de Karina Milei con los diputados de La Libertad Avanza

Karina Milei comandó a partir de las 13 de este martes una clase especial sobre cómo está organizada la Cámara de Diputados, de qué manera se vota y cómo se logra dar quórum, entre otros temas relevantes.

También se cubrieron cuestiones sobre la modalidad de trabajo en comisiones -qué son, para qué sirven- y otros temas que los flamantes diputados habrán visto en clase de Educación Cívica pero que no viene mal refrescar un mes antes de jurar en el recinto.

La capacitación incluyó además una intervención del jefe de bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, que será el jefe inmediato de los flamantes legisladores libertarios.