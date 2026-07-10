Patricia Bullrich se alinea con Karina Milei y ahora ve con buenos ojos la incoporación de listas colectoras
Apenas un día después de asegurar que las listas colectoras "deforman el sistema electoral" ahora Patricia Bullrich aseguró que "no encontramos sistema mejor".
La senadora Patricia Bullrich pegó un giro de 180° en apenas unas pocas horas para alinearse a la Casa Rosada y, tras defenestrarlas ahora pasó a apoyar la implementación de listas de colectoras que impulsa la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, de cara a las elecciones del próxima.
En medio de las idas y vueltas por la derogación, suspensión o modificación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que impulsa con poco eco entre sus aliados el oficialismo, la presidenta de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado ahora dio marcha atrás con sus cuestionamientos a las listas colectoras y se alienó con la estrategia de la Casa Rosada. "No me gusta, pero no encontramos un sistema mejor", aseguró sobre las listas colectoras.
El giro fue vertiginoso. Apenas un día antes Bullrich las había liquidado y había sostenido que las colectoras "deforman el sistema electoral". Ahora, en cambio, evaluó que habilitar una sola colectora "es resolver en parte lo que se resolvía en las PASO", en referencia a que varios postulantes puedan disputar en elecciones abiertas una misma candidatura partidaria.
"Lo dije planteando que es necesario resolver un problema de internas partidarias que las PASO acortan mucho el tiempo de gobierno", buscó justificarse Bullrich. La senadora agregó que el oficialismo busca eliminar las PASO "porque es un sistema donde por ahí no compite nadie contra nadie".
La iniciativa exige mayorías agravadas: 37 votos en el Senado y 129 en Diputados. La ronda de negociaciones tiene dos frentes: el jefe de Gabinete, Diego Santilli, dialoga con los gobernadores, mientras que Bullrich lo hace con los legisladores dialoguistas en la Cámara alta. Como La Libertad Avanza reúne 21 senadores propios y entre 7 y 9 aliados, el oficialismo depende no solo de los mandatarios provinciales dispuestos a acompañar, sino también del PRO y la UCR.
La propia senadora admitió que en la mayoría de los capítulos del proyecto "hay un acuerdo tácito", con una excepción: el mecanismo de selección previa de los candidatos, donde todavía no aparece una mayoría clara. Las conversaciones, por ahora, permanecen empantanadas en la comisión de Asuntos Constitucionales y no se esperan avances hasta después del receso invernal.
Listas colectoras
Con su plan para eliminar las PASO en entredicho, el gobierno libertario impulsa ahora la implementación de listas colectoras. Eso sí, para no quedar atado a una práctica que consideran "casta", le están buscando un nombre marketinero para disfrazarlas.
Karina Milei se puso al frente de las negociaciones con los giobernadores provinciales para reflotar el viejo esquema de las colectoras, adaptándolo a la Boleta Única de Papel, de modo de "pegar" la categoria de Presidente con varias de Diputados.
Y si bien los detalles del eventual proyecto aún se conversan, el objetivo es eliminar la lista única obligatoria por alianza —heredada de la lógica de las PASO— y permitir que un mismo espacio pueda presentar varias candidaturas en distintas categorías dentro de la misma alianza. “Vamos a un sistema que elimine la primaria, pero que sirva a los radicales y a los gobernadores para poner sus diputados”, explicarom cerca de la secretaria general de la presidencia.
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