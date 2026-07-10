Patricia Bullrich se alinea con Karina Milei y ahora ve con buenos ojos la incoporación de listas colectoras

Boleta Única de Papel

La propia senadora admitió que en la mayoría de los capítulos del proyecto "hay un acuerdo tácito", con una excepción: el mecanismo de selección previa de los candidatos, donde todavía no aparece una mayoría clara. Las conversaciones, por ahora, permanecen empantanadas en la comisión de Asuntos Constitucionales y no se esperan avances hasta después del receso invernal.

Listas colectoras

Con su plan para eliminar las PASO en entredicho, el gobierno libertario impulsa ahora la implementación de listas colectoras. Eso sí, para no quedar atado a una práctica que consideran "casta", le están buscando un nombre marketinero para disfrazarlas.

Karina Milei se puso al frente de las negociaciones con los giobernadores provinciales para reflotar el viejo esquema de las colectoras, adaptándolo a la Boleta Única de Papel, de modo de "pegar" la categoria de Presidente con varias de Diputados.

La declaración jurada de Patricia Bullrich llegó antes que la de Manuel Adorni

Y si bien los detalles del eventual proyecto aún se conversan, el objetivo es eliminar la lista única obligatoria por alianza —heredada de la lógica de las PASO— y permitir que un mismo espacio pueda presentar varias candidaturas en distintas categorías dentro de la misma alianza. “Vamos a un sistema que elimine la primaria, pero que sirva a los radicales y a los gobernadores para poner sus diputados”, explicarom cerca de la secretaria general de la presidencia.