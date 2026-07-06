El Gobierno aprobó un nuevo protocolo para detectar situaciones de trata de personas en aeropuertos

Frente a este escenario, es importante la “necesidad de actualizar, fortalecer y promover mecanismos coordinados de actuación”.

Con todos los lineamientos presentados, la ministra Monteoliva aprobó el Protocolo para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en el Ámbito Aeroportuario e instruyó al Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria a arbitrar los medios necesarios para la designación de oficiales referentes del delito de trata de personas.

El nuevo protocolo será de aplicación obligatoria para todo el personal de la PSA y de carácter reservado, debido a que cuya difusión podría comprometer la eficacia de las acciones operativas e investigaciones en curso, así como poner en riesgo la seguridad pública y la integridad de las personas.

Resolución 468/2026: