"Una cachetada en la cara": por qué deportistas explotaron contra Sydney Sweeney

Tras finalizar en el cuarto puesto de los 200 metros en el Ultimate Championship disputado en Budapest, la velocista británica Amy Hunt aprovechó una entrevista en directo con la cadena BBC para lanzar un contundente mensaje: "Sydney Sweeney, así es como se ven las mujeres en el deporte. Músculos. Trabajo duro, sangre, sudor, lágrimas. Esta es una noche hermosa".

El malestar escaló rápidamente a otras disciplinas. La multicampeona olímpica de natación Ariarne Titmus calificó sin rodeos el comercial como una "cachetada en la cara" para todas aquellas deportistas que consagran su vida al rendimiento físico y al esfuerzo profesional, cuestionando por qué la industria insiste en sexualizar los cuerpos y las disciplinas femeninas.

En la misma sintonía, gimnastas y nadadoras como Gracie Kramer, Lani Pallister y Bree Rizzo inundaron las redes sociales con registros genuinos de sus entrenamientos bajo la consigna "así es como se ve una mujer en el deporte", a la que también se sumó oficialmente el Instituto Australiano del Deporte.

Deportistas explotaron contra Sydney Sweeney

Por el momento, Sweeney no emitió una réplica directa a los cuestionamientos de las atletas, aunque optó por compartir en su cuenta de Instagram producciones fotográficas históricas de desnudos deportivos de leyendas como Serena Williams, Ronda Rousey, Rob Gronkowski y Karl-Anthony Towns.

En declaraciones previas concedidas al medio Complex, la actriz había defendido el concepto creativo asegurando que participó de las charlas de diseño "desde el principio" y que se trató simplemente de "una idea muy simple y divertida", un argumento que no logró apaciguar el repudio generalizado del deporte profesional.