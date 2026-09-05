La Asamblea Legislativa de Malvinas le respondió a Milei: "Nuestro futuro lo deciden quienes vivimos aquí"

Si bien mencionan al mandatario argentino una sola vez, remarcaron que "declaraciones como las de esta semana no son nuevas para nosotros" y sostuvieron que la comunidad prosperó a pesar de las presiones de las últimas décadas.

Asimismo, el comunicado resalta el respaldo constante recibido desde Downing Street, así como de ministros y parlamentarios del Reino Unido. El texto omitió pronunciarse sobre las sanciones a empresas petroleras o el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion.

Aunque el documento evita confrontar extensamente con el presidente argentino, sí hace referencia a sus recientes dichos. “Declaraciones como las de esta semana no son nuevas para nosotros”, sostiene el texto.

“Nuestra comunidad, establecida desde hace mucho tiempo, ha enfrentado presiones de este tipo muchas veces a lo largo de las décadas y, pese a ello, las Islas han seguido creciendo, desarrollándose y prosperando”, agrega al respecto.

Las manifestaciones de los legisladores locales responden a la cadena nacional brindada por el Presidente este jueves por la noche. En ese mensaje, el mandatario sostuvo que las islas son argentinas “por historia y por derecho”.

Al mismo tiempo, anunció la firma de decretos para agilizar las sanciones de una ley contra las firmas petroleras que buscan operar en la zona disputada, entre ellas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.