La Asamblea Legislativa de Malvinas le respondió a Milei: "Nuestro futuro lo deciden quienes vivimos aquí"
A través de un comunicado, la entidad expresó que su autodeterminación es “un derecho” luego de que el libertario hablara de una “población implantada en un territorio usurpado”.
Tras las declaraciones del presidente Javier Milei en cadena nacional, la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas difundió este viernes un comunicado oficial en respuesta al mensaje del mandatario.
“Las islas son un Territorio Británico de Ultramar autogobernado y nuestro futuro es un asunto que deben decidir las personas que vivimos aquí”, asegura el escrito.
El documento, al que accedió MercoPress y difundido en nombre del cuerpo legislativo, sostiene que la elección de los residentes de las islas se mantiene intacta y cita los resultados del referéndum de 2013. En esa instancia, que contó con una participación del 92%, el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de mantener el estatus político actual.
La entidad sostuvo que ese resultado continúa siendo la expresión de la voluntad de los habitantes de las islas y señaló que el derecho a la autodeterminación está respaldado por normas internacionales.
Además, en el documento afirmaron que el principio de autodeterminación no se ve alterado por expresiones de gobiernos externos y advirtieron que cualquier avance sobre su soberanía será considerado una "violación de la seguridad nacional".
Si bien mencionan al mandatario argentino una sola vez, remarcaron que "declaraciones como las de esta semana no son nuevas para nosotros" y sostuvieron que la comunidad prosperó a pesar de las presiones de las últimas décadas.
Asimismo, el comunicado resalta el respaldo constante recibido desde Downing Street, así como de ministros y parlamentarios del Reino Unido. El texto omitió pronunciarse sobre las sanciones a empresas petroleras o el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion.
Aunque el documento evita confrontar extensamente con el presidente argentino, sí hace referencia a sus recientes dichos. “Declaraciones como las de esta semana no son nuevas para nosotros”, sostiene el texto.
“Nuestra comunidad, establecida desde hace mucho tiempo, ha enfrentado presiones de este tipo muchas veces a lo largo de las décadas y, pese a ello, las Islas han seguido creciendo, desarrollándose y prosperando”, agrega al respecto.
Las manifestaciones de los legisladores locales responden a la cadena nacional brindada por el Presidente este jueves por la noche. En ese mensaje, el mandatario sostuvo que las islas son argentinas “por historia y por derecho”.
Al mismo tiempo, anunció la firma de decretos para agilizar las sanciones de una ley contra las firmas petroleras que buscan operar en la zona disputada, entre ellas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
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