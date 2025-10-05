"La Banda Presidencial": Javier Milei ensayó para la presentación de su nuevo libro

Lilia Lemoine mostró en redes sociales el regalo que le hizo Javier Milei

La diputada Lilia Lemoine publicó en su cuenta de X que recibió un ejemplar del nuevo libro del presidente Javier Milei, "La construcción del milagro", acompañado de una sentida dedicatoria.

"Ya tengo mi copia del nuevo libro de @JMilei, con super dedicatoria! El lunes tendré el honor de compartir el escenario con el mejor presidente del mundo, que además es una mezcla de Elvis con Wolverine… punk", escribió la legisladora, junto a fotos del regalo y del mensaje del mandatario, en la previa de la presentación.

Lilia Lemoine

Por su parte, Milei realizó un dedicatoria personalizada para su maquilladora personal: "Para la todo terreno, la maravillosa destructora de operetas, Lilia Lemoine, con el mayor de mis afectos. ¡Viva la Libertad, carajo!", expresó.

Libro Milei