La CGT anunció una movilización para el miércoles que viene en rechazo a la reforma laboral: no hay paro

La respuesta es política

Sola afirmó este viernes que la solución al tema de la reforma laboral es “política”, más que gremial, y trasladó a los senadores nacionales la responsabilidad de que prospere o no el proyecto libertario.

Los legisladores "tendrán que poner en claro que defienden los intereses de los trabajadores", agregó el titular del sindicato del Seguro.

Además, Sola enumeró que la CGT planteó sus objeciones ante "más de 16 gobernadores y 35 senadores, 30 diputados y 50 intendentes”, además de “representantes de las PYMES", durante todo el tiempo que el proyecto estuvo en Diputados.

El recurso del paro general podría ser utilizado más adelante, ya que se trata de "una batalla larga", según dejó entrever el dirigente de la CGT.

Posiciones diversas

Sola se pronunció así tras la reunión de Consejo Directivo de la CGT donde se produjo el debate interno entre las diferentes corrientes que conviven en la central y prevaleció la postura de los más dialoguistas, que consideran que no es momento de activar un cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei.

En el tercer paro general sucedió que el gremio de colectiveros de la UTA no se plegó, y hubo quien aseguró que eso hizo perder impacto a la medida de fuerza.

Otra versión que circula es que el sector de personal de transporte, incluida la UTA, apuesta a introducir cambios en el proyecto de reforma laboral con la intención de restarle impacto.

paro ate Estatales anunciaron un paro general para el 11 de febrero contra la reforma laboral.

Por su parte, hay sectores como la UOM que pedían una huelga y ya marcharon por su cuenta con las dos CTA el jueves en Córdoba contra la reofrma laboral y volverán a hacerlo el martes en Rosario.

De hecho, la UOM confirmó que hará un paro el miércoles desde las 10, justamente para permitir que sus afiliados marchen al Congreso.