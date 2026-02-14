Reforma laboral en Diputados: la oposición dialoguista quiere cambios que el oficialismo no acepta

Otro artículo del proyecto que despierta una fuerte controversia es el que reduce hasta el 50% el goce del sueldo durante los primeros tres meses de licencia por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo, lo que es cuestionado por el PRO y otros aliados de La Libertad Avanza, como la UCR y Provincias Unidas, al considerar que abriría la puerta a niveles inéditos de letigiosidad.