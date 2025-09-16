La CGT se suma a la marcha contra los vetos a la emergencia pediátrica y el presupuesto universitario

También estuvieron presentes Octavio Argüello (Camioneros), Ariel Monzón (Obras Sanitarias), Miguel Paniagua (Espectáculos Públicos), Sergio Romero (Docentes), Viviana Córdoba (Alimentación), Daniela Pantalone (Aeronavegantes), Alejandro Amor (municipales porteños, SUTECBA), Jorge Solá (Seguros y secretario de prensa de la CGT), Cristian Jerónimo (Vidrios) y Maia Volcovinsky (Judiciales).

Por el contrario, no participaron los dirigentes alineados con Luis Barrionuevo, que se encontraban en Mar del Plata, ni tampoco otros como Abel Furlán (UOM) o Sergio Palazzo (Bancarios), quienes directamente no convocados, según Infogremiales.

“Hoy todos los sectores estuvieron sentados en la mesa para defender los derechos de los trabajadores”, resumió Rodríguez de cara a la movilización que contará también con la participación del Frente Sindical Universitario, el personal del hospital Garrahan, las dos CTA y organizaciones sociales.