La CGT se suma a la marcha contra los vetos a la emergencia pediátrica y el presupuesto universitario
La central obrera anunció que se movilizará el miércoles en contra de los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica.
La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que se sumará a la marcha del miércoles al Congreso en contra de los vetos presidenciales a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica.
La adherencia a la movilización se decidió ayer durante una reunión en la sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que conduce Andrés Rodríguez, para quien “el único poder político de Argentina que está unido y organizado es la CGT”.
Por otro lado, durante la reunión se habló del triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de Buenos Aires y ratificaron el respaldo institucional al gobernador bonaerense Axel Kicillof.
La reunión contó con la participación de importantes referentes como Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano (Camioneros), Armando Cavalieri (Comercio), Gerardo Martínez (UOCRA), Omar Plaini (Canillitas), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Omar Maturano (La Fraternidad).
También estuvieron presentes Octavio Argüello (Camioneros), Ariel Monzón (Obras Sanitarias), Miguel Paniagua (Espectáculos Públicos), Sergio Romero (Docentes), Viviana Córdoba (Alimentación), Daniela Pantalone (Aeronavegantes), Alejandro Amor (municipales porteños, SUTECBA), Jorge Solá (Seguros y secretario de prensa de la CGT), Cristian Jerónimo (Vidrios) y Maia Volcovinsky (Judiciales).
Por el contrario, no participaron los dirigentes alineados con Luis Barrionuevo, que se encontraban en Mar del Plata, ni tampoco otros como Abel Furlán (UOM) o Sergio Palazzo (Bancarios), quienes directamente no convocados, según Infogremiales.
“Hoy todos los sectores estuvieron sentados en la mesa para defender los derechos de los trabajadores”, resumió Rodríguez de cara a la movilización que contará también con la participación del Frente Sindical Universitario, el personal del hospital Garrahan, las dos CTA y organizaciones sociales.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario