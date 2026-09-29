La CGT y las dos CTA preparan una nueva etapa de lucha para octubre

Dos días después, el 3 de octubre, jóvenes de la CTA participarán de la tradicional peregrinación a Luján.

El 6 de octubre, la Federación Nacional Territorial (FeNaT) se sumará a las actividades impulsadas por distintos movimientos sociales al cumplirse un mes de la eliminación del programa "Volver al Trabajo", que alcanzaba a cerca de un millón de personas.

La CTA también confirmó su participación en la movilización convocada para el 15 de octubre por el Frente Universitario. En paralelo, la CONADU Histórica realizará un paro de 72 horas los días 30 de septiembre, 1° y 2 de octubre en las universidades nacionales.

Otra de las actividades destacadas será la movilización convocada por la FeTERA para el 26 de octubre frente a la central nuclear Atucha, en defensa de la soberanía energética.

La CGT también define su estrategia

En paralelo, la mesa ampliada de la central obrera se reúne este martes a partir de las 16 en la sede de la UOCRA para definir la continuidad de su plan de lucha. Del encuentro participarán más de 20 organizaciones gremiales y será encabezado por el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, junto a los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

Entre los temas que estarán sobre la mesa aparecen una nueva movilización durante octubre y la convocatoria a un nuevo paro general, el quinto contra el gobierno de Javier Milei, que aún no tiene fecha definida. La discusión se dará en un contexto marcado por el deterioro del mercado laboral, la caída de distintos sectores de la actividad económica, las dificultades para recomponer salarios y la situación financiera de las obras sociales.

CGT (Foto: NA)

De esta manera, las definiciones que adopte la CGT se sumarán a un escenario sindical que ya cuenta con una jornada nacional de paro y movilización confirmada por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores para fines de octubre.