Ratifican la absolución de Amado Boudou en la causa por la transferencia irregular de un auto

Las pruebas aportadas no demuestran que haya sido Boudou quien los contactó, sino únicamente que mantuvo un encuentro con el primer gestor sin que se haya podido comprobar alguna vinculación con quien realizó el trámite irregular, Andrés Alberto Soto", sostuvo el juez Carlos Mahiques en su voto.

Por su parte, Ledesma se preguntó: "¿Cuántas veces deberá soportar un imputado, la posibilidad de que el Estado reedite su poder represivo, antes de la solución definitiva del caso, manteniendo la situación de incertidumbre que pesa sobre aquél?".

El fiscal general Raúl Pleé apeló la sentencia en una presentación que fue respaldada por Procurador General interino Eduardo Casal. “La sentencia no cuenta con sustento suficiente para ser considerada como un acto jurisdiccional válido, y merece ser descalificada en los términos de la doctrina de la arbitrariedad”, afirmó el Ministerio Público.

Sin embargo, los jueces de la Corte desestimaron la presentación por inadmisible a través del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y dejaron firme la absolución.