La Corte Suprema dejó firme dos condenas contra Guillermo Moreno: no podrá ser funcionario

Los jueces Nicolás Toselli y Sabrina Namer votaron por condenar a Moreno a dos años de prisión en suspenso por amenazas coactivas y a 6 meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos, mientras que la jueza Gabriela López Iñiguez se inclinó por la absolución.

Su defensa apeló el fallo y en 2023 la Sala I de las Cámara Federal de Casación Penal Casación rechazó el recurso. “No se verifica una violación al principio de congruencia y al derecho de defensa en juicio”, dijo el juez Daniel Petrone en el voto al que adhirió Diego Barroetaveña.

“En concreto, la responsabilidad del condenado fue fundada en diversos elementos probatorios, cuya valoración se vio reflejada en la sentencia”, agregó. Según el fallo, hubo una “minuciosa reconstrucción de todo lo acontecido durante el desarrollo de la misma y, en particular, de la conducta desplegada por el imputado”, sostuvo Casación. Y añadió el análisis de las pruebas: “Ha permitido tener por acreditado al tribunal, sin hesitación alguna, el accionar ilícito desplegado por Moreno en la asamblea de Papel Prensa S.A”. En disidencia, votó la jueza Ana María Figueroa.

La defensa apeló pero el máximo tribunal desestimó el recurso por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Cotillón

La otra causa que dejó firme la Corte es la que se investigó a Moreno por la utilización de fondos de origen público para solventar “cotillón” con consignas dirigidas al Grupo Clarin. Allí también fueron imputados el ex presidente del Mercado Central Fabián Dragone y los ex vicepresidentes y gerente de dicha entidad, Carlos Martínez y Guillermo Cosentino. La querella los acusó, en su requerimiento de elevación a juicio, por los delitos de incitación a la violencia colectiva y peculado, en concurso real y en calidad de coautores.

La denuncia apuntaba a responsabilizarlo por haber incitado a la violencia colectiva y consecuentemente haber perturbado el orden social, entre 2011 y 2013, mediante la difusión -por distintos medios- de frases con contenido hostil contra el grupo empresario, en el marco de distintos actos públicos y en su propio despacho de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Las frases utilizadas para tal fin fueron: “Clarín Miente” y “Clarín. Cadena Nacional del…Desánimo, Ocultamiento, Desinformación, Miedo” a través de gigantografias y distintos artículos. También se lo acusó de peculado (un tipo de malversación de fondos) en perjuicio de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

En diciembre de 2017, el Tribunal Oral Federal 7 dictó la condena para Moreno a dos años y seis meses de prisión, en suspenso, y la inhabilitación absoluta y perpetua. También fueron condenados a dos años de prisión los dos ex funcionarios que dependían de él, Fabián Enrique Dragone y Guillermo Rubén Cosentino.

En 2019, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la condena del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno por usar fondos públicos para comprar cotillón anti Clarín. La defensa apeló pero el planteo también fue desestimado.