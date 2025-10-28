La Corte Suprema confirmó el sobreseimiento de Matías Lammens en la causa por evasión impositiva

Matias Lammens El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens

Agregó que la regularización efectuada antes de que se iniciaran estas actuaciones- no había sido producto de una inspección, observación o denuncia. Y, por lo tanto, la causa penal se había extinguido.

La querella de la AFIP/DGI apeló y cuestionó que se hubiera extinguido la acción penal por la cancelación total de la deuda, toda vez que los pagos fueron realizados con posterioridad a que se haya producido la caducidad del plan N° P849482. Y reclamó verificar la espontaneidad del pago requerida por la norma, ya que la regularización de la deuda se había efectuado en el marco de una ejecución fiscal promovida por el organismo recaudador.

Por dos votos a uno, la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico revocó los sobreseimientos. En contra de la querella, dijo que sí era válida la aplicación absolutoria establecida por el artículo 16 de la ley 24.769. Pero consideró que el pago ingresado por club no habla sido espontáneo en los términos previstos por la norma.

La defensa apeló y cuestionó la interpretación hecha por la Cámara en perjuicio de los imputados, al ampliar las razones por las cuales un pago no puede ser considerado espontáneo.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de casación de la defensa, y estuvo al sobreseimiento dispuesto por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 4. La fiscalía apeló, pero la Corte Suprema entendió que el recurso era inadmisible.