La cruzada de Roberto García Moritán contra Eva Perón: quiere reemplazar su imagen por la de Lionel Messi

En 2022, el entonces legislador había impulsado una campaña para recolectar firmas con el objetivo de retirar las imágenes de Eva Perón. Incluso había presentado otra iniciativa, bastante más ambiciosa, que proponía directamente demoler el edificio para ampliar la avenida 9 de Julio.

Aquellas propuestas no prosperaron, pero ahora García Moritán retoma su singular cruzada con una alternativa diferente: conservar el edificio y reemplazar una de las imágenes de Evita por una representación de Messi. Una suerte de relevo iconográfico que, de concretarse, modificaría una de las estampas más reconocibles de Buenos Aires.

El financiamiento de la obra, según la iniciativa, podría concretarse mediante donaciones y aportes privados. Así, la propuesta busca darle forma a este proyecto de particularísimo cuño, que pretende sumar al capitán argentino a la fachada de un edificio cargado de historia política.