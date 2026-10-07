La cruzada de Roberto García Moritán contra Eva Perón: quiere reemplazar su imagen por la de Lionel Messi
El exmarido de Pampita volvió a poner el foco sobre Evita con una iniciativa para colocar una imagen de Messi en el histórico edificio de la avenida 9 de Julio.
Roberto García Moritán volvió a embarcarse en su denodada faena contra las imágenes de Eva Perón que forman parte del histórico edificio de la avenida 9 de Julio. El exlegislador porteño presentó un proyecto para reemplazar una de las representaciones de Evita que se encuentran en las fachadas del inmueble donde funcionaba el Ministerio de Desarrollo Social, actualmente vinculado al área de Capital Humano, por una imagen monumental de Lionel Messi.
La propuesta lleva el nombre de “Homenaje permanente” y busca reconocer al capitán de la Selección Argentina por su trayectoria deportiva y su proyección internacional. Según el proyecto, se realizaría una intervención artística permanente en una de las fachadas del edificio ubicado en Avenida 9 de Julio 1925, una iniciativa que pretende convertir al astro rosarino en protagonista de una de las postales más reconocibles del centro porteño.
Para llevar adelante semejante menester, García Moritán plantea que el Poder Ejecutivo pueda disponer el “retiro, relocalización o readecuación” de una de las representaciones de Eva Perón. Sin embargo, el proyecto establece que la imagen no deberá ser destruida, sino conservada y que el Gobierno tendrá que determinar su destino posteriormente.
La nueva representación de Messi, además, debería respetar las características arquitectónicas y patrimoniales del edificio, que fue declarado Monumento Histórico Nacional. La propuesta contempla también la realización de un concurso público nacional para seleccionar el diseño de la obra y darle forma a esta particular iniciativa.
La obsesión de Roberto García Moritán con Eva Perón
El proyecto vuelve a poner en escena la persistente cruzada que García Moritán mantiene desde hace años contra las imágenes de Evita que dominan la fachada del histórico edificio. Su rechazo a esas representaciones no es nuevo y ya había protagonizado iniciativas similares cuando todavía ocupaba una banca en la Legislatura porteña.
En 2022, el entonces legislador había impulsado una campaña para recolectar firmas con el objetivo de retirar las imágenes de Eva Perón. Incluso había presentado otra iniciativa, bastante más ambiciosa, que proponía directamente demoler el edificio para ampliar la avenida 9 de Julio.
Aquellas propuestas no prosperaron, pero ahora García Moritán retoma su singular cruzada con una alternativa diferente: conservar el edificio y reemplazar una de las imágenes de Evita por una representación de Messi. Una suerte de relevo iconográfico que, de concretarse, modificaría una de las estampas más reconocibles de Buenos Aires.
El financiamiento de la obra, según la iniciativa, podría concretarse mediante donaciones y aportes privados. Así, la propuesta busca darle forma a este proyecto de particularísimo cuño, que pretende sumar al capitán argentino a la fachada de un edificio cargado de historia política.
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