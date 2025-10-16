La CTA Autónoma llamó a votar contra Javier Milei bajo la consigna "Trump o Patria"

Para la CTA conducida por el estatal Hugo “Cachorro” Godoy, “estos acuerdos, no transparentados públicamente, representan una nueva entrega de soberanía”.

También se exigió “la inmediata promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Ley de Emergencia Pediátrica, cuyos vetos presidenciales fueron recientemente rechazados por el Senado, tras la fuerte presión y movilización de sindicatos y organizaciones del sector”.

Finalmente, la CTA Autónoma anunció su participación en el encuentro del 4 y 5 de noviembre en Mar del Plata, al cumplirse 20 años del “No al ALCA”, cuando organizaciones populares se movilizaron contra el proyecto de libre comercio impulsado por Estados Unidos.