La CTA Autónoma llamó a votar contra Javier Milei bajo la consigna "Trump o Patria"
La conducción nacional llamó a votar contra “las políticas de hambre que representa La Libertad Avanza y de los gobernadores cómplices”.
Este jueves se reunió la conducción nacional de la CTA Autónoma, con la participación de la comisión ejecutiva y los secretarios generales de las provincias, con el objetivo de definir nuevas iniciativas frente a las políticas ajustadoras impulsadas por Javier Milei.
En ese marco, los sindicalistas hicieron un llamado a toda la sociedad a votar contra “las políticas de hambre que representa La Libertad Avanza y de los gobernadores cómplices que permiten que Milei gobierne por decreto”, sin explicitar a qué partido o frente electoral se debe votar para ello.
Bajo la consigna “Trump o Patria”, la central obrera convocó a votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre contra los candidatos libertarios y los gobernadores aliados del gobierno, con los cuales Milei busca ahora cerrar una nueva alianza que le permita avanzar con medidas polémicas como la flexibilización laboral.
Con una mayoritaria participación presencial pero también virtual de los representantes sindicales de la mayoría de las provincias, la conducción resolvió además avanzar en el diálogo con diputados y senadores para impulsar “un juicio político contra el Presidente y funcionarios que promuevan acuerdos de endeudamiento extraordinarios con Estados Unidos y organismos financieros internacionales”.
Para la CTA conducida por el estatal Hugo “Cachorro” Godoy, “estos acuerdos, no transparentados públicamente, representan una nueva entrega de soberanía”.
También se exigió “la inmediata promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Ley de Emergencia Pediátrica, cuyos vetos presidenciales fueron recientemente rechazados por el Senado, tras la fuerte presión y movilización de sindicatos y organizaciones del sector”.
Finalmente, la CTA Autónoma anunció su participación en el encuentro del 4 y 5 de noviembre en Mar del Plata, al cumplirse 20 años del “No al ALCA”, cuando organizaciones populares se movilizaron contra el proyecto de libre comercio impulsado por Estados Unidos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario