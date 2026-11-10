La diatriba de una fiel en Córdoba contra Javier Milei y "todos los políticos" en la previa a la misa del Papa

La espera tuvo música, abrazos, oraciones y una misma ilusión compartida.

Uno de los momentos más conmovedores llegó con un espectáculo de drones que transformó el cielo en una pantalla de luz. La puesta construyó una torre cargada de símbolos de la sociedad actual: las redes sociales, la exigencia de rendimiento, la codicia, la violencia y la idea de un “yo” individual ubicado en lo más alto.

La estructura terminó desarmándose en un estallido simbólico. La narración con una voz en off que acompañó las imágenes propuso una reflexión sobre la fe, la humildad y el lugar de Dios: “Dios no vive en lo alto de una torre fría. Él bajó, bajó en la cruz. Eligió otro lugar, tu corazón”.

El mensaje avanzó hacia una Iglesia abierta e inclusiva: “En tu corazón Dios te mira y te dice: vos sos mi hijo, mi hija y te quiero así como sos. La Iglesia tiene que ser un hogar de puertas abiertas con lugar para todos. Todos acá, nadie queda afuera”. Entonces, una frase se proyectó sobre la multitud: “Nadie sobra”.