La diatriba de una fiel en Córdoba contra Javier Milei y "todos los políticos" en la previa a la misa del Papa
a Mientras esperaba por la misa, una mujer introdujo la política y trató al Presidente de “irrespetuoso e impresentable”.
En medio de la emoción y la expectativa por la llegada del papa León XIV a Córdoba, una mujer que esperaba la misa en la Fábrica Argentina de Aviones (FadeA) aprovechó para lanzar un duro reclamo contra el presidente Javier Milei y todos los políticos.
La mujer expresó su deseo de que la visita del Sumo Pontífice traiga esperanza para los sectores más vulnerables. “Mucha emoción por la llegada de nuestro Santo Padre. Esperemos que traiga muchas bendiciones para nuestra provincia y toda la Argentina, para los discapacitados, los jubilados”, manifestó.
Sin embargo, también apuntó directamente contra el Gobierno nacional y reclamó un cambio en la situación económica y social. “A ver si moviliza un poco a este Presidente irrespetuoso e impresentable que tenemos. A ver si él entiende que los jubilados, los discapacitados, gente que no llega a fin de mes… A ver si cambiamos un poco esto”, sostuvo.
Por último, extendió su cuestionamiento a toda la dirigencia política: “Esperemos que lo entiendan, que les llegue a su mente, a su corazón. Que Dios nos proteja de todos estos políticos que tenemos”, concluyó.
Show de drones y mucha música: así fue la vigilia para la llegada del papa León XIV a Córdoba
Miles de fieles convirtieron la noche de Córdoba en una multitudinaria celebración de fe en la Fábrica Argentina de Aviones (FadeA), donde la vigilia por la llegada del papa León XIV reunió a familias, jóvenes, peregrinos y comunidades religiosas que eligieron pasar la madrugada juntos para vivir uno de los momentos más esperados de la visita papal a la provincia.
La espera tuvo música, abrazos, oraciones y una misma ilusión compartida.
Uno de los momentos más conmovedores llegó con un espectáculo de drones que transformó el cielo en una pantalla de luz. La puesta construyó una torre cargada de símbolos de la sociedad actual: las redes sociales, la exigencia de rendimiento, la codicia, la violencia y la idea de un “yo” individual ubicado en lo más alto.
La estructura terminó desarmándose en un estallido simbólico. La narración con una voz en off que acompañó las imágenes propuso una reflexión sobre la fe, la humildad y el lugar de Dios: “Dios no vive en lo alto de una torre fría. Él bajó, bajó en la cruz. Eligió otro lugar, tu corazón”.
El mensaje avanzó hacia una Iglesia abierta e inclusiva: “En tu corazón Dios te mira y te dice: vos sos mi hijo, mi hija y te quiero así como sos. La Iglesia tiene que ser un hogar de puertas abiertas con lugar para todos. Todos acá, nadie queda afuera”. Entonces, una frase se proyectó sobre la multitud: “Nadie sobra”.
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