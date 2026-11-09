"¡Buenas noches, Argentina!": el papa León XIV cerró su intensa jornada en la calle y con los fieles
Luego de una extensa agenda de actividades, el sumo pontífce saludó a los fieles desde la Nunciatura y se prepara para viajar a Córdoba.
En el cierre de una maratónica e intensa primera jornada de su visita pastoral al país, en su segundo día en la Argentina; el papa León XIV sorprendió a los fieles que aguardaban sobre la avenida Alvear al salir a saludar desde la Nunciatura Apostólica.
Cerca de las 20:30, tras haber compartido una cena de camaradería con obispos en la sede del Arzobispado porteño, el Sumo Pontífice se asomó para impartir su bendición y despedirse del pueblo argentino antes de su descanso.
"¡Buenas noches, Argentina!", exclamó el Santo Padre entre sonrisas y gestos de afecto, desatando la emoción de los cientos de vecinos y peregrinos que acamparon e hicieron vigilia en las inmediaciones de la residencia papal en Buenos Aires. Incluso hizo señas para que se fueran a dormir.
El balance de un lunes multitudinario y emotivo para el papa León XIV
El cálido saludo nocturno marcó el broche de oro para una agenda que recorrió los puntos más emblemáticos de la Capital Federal:
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Misa multitudinaria en Palermo: Por la mañana, el Pontífice encabezó una histórica celebración eucarística ante miles de personas en el Monumento a los Españoles, enviando un mensaje de unidad y fe.
Encuentro clave en la UCA: Por la tarde, reunió a más de 600 referentes de cámaras empresarias, el triunvirato de la CGT y funcionarios para instar a defender la dignidad del trabajo e impulsar el diálogo productivo.
Diálogo en el Palacio San Martín: Mantuvo un encuentro interreligioso con los principales líderes de los distintos cultos del país, promoviendo la convivencia y la paz social.
Vísperas y homenaje a Bergoglio: En la Catedral Metropolitana, rindió un sentido tributo ante la placa de Jorge Bergoglio, recordó a José de San Martín y destacó el testimonio de los beatos Angelelli y Pironio.
Operativo de seguridad: La jornada contó con un importante despliegue policial en el que se concretó la detención de cinco delincuentes por hurtos en Plaza de Mayo y Puerto Madero.
Martes de viaje: el Santo Padre desembarca en Córdoba
Tras el descanso en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, el papa León XIV continuará este martes con su itinerario pastoral en el interior del país.
La comitiva pontificia se trasladará hacia la provincia de Córdoba, donde encabezará encuentros con la comunidad eclesial local, mantendrá actividades institucionales y presidirá eventos multitudinarios antes de encarar el tramo final de su gira, que incluirá la esperada misa del miércoles en la Basílica de Luján.
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