"¡Buenas noches, Argentina!": el papa León XIV cerró su intensa jornada en la calle y con los fieles

Misa multitudinaria en Palermo: Por la mañana, el Pontífice encabezó una histórica celebración eucarística ante miles de personas en el Monumento a los Españoles, enviando un mensaje de unidad y fe.

Encuentro clave en la UCA: Por la tarde, reunió a más de 600 referentes de cámaras empresarias, el triunvirato de la CGT y funcionarios para instar a defender la dignidad del trabajo e impulsar el diálogo productivo.

Diálogo en el Palacio San Martín: Mantuvo un encuentro interreligioso con los principales líderes de los distintos cultos del país, promoviendo la convivencia y la paz social.

Vísperas y homenaje a Bergoglio: En la Catedral Metropolitana, rindió un sentido tributo ante la placa de Jorge Bergoglio, recordó a José de San Martín y destacó el testimonio de los beatos Angelelli y Pironio.