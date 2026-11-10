Show de drones y mucha música: así fue la vigilia de los fieles para la llegada del papa León XIV a Córdoba
Miles de personas se reunieron esta madrugada en el predio de la FadeA, donde fueron sorprendidos por un impactante y emotivo show de drones.
Miles de fieles convirtieron la noche de Córdoba en una multitudinaria celebración de fe en la Fábrica Argentina de Aviones (FadeA), donde la vigilia por la llegada del papa León XIV reunió a familias, jóvenes, peregrinos y comunidades religiosas que eligieron pasar la madrugada juntos para vivir uno de los momentos más esperados de la visita papal a la provincia.
La espera tuvo música, abrazos, oraciones y una misma ilusión compartida. Desde las 17.40 del lunes, cuando se abrieron las puertas del predio, el ingreso fue constante. Pasadas las 23, las autoridades informaron que ya había más de 200.000 personas dentro del complejo, a la espera de la misa que el pontífice celebrará este martes a las 10. Las autoridades estiman que asistirán un millón de fieles.
La convocatoria trascendió las fronteras provinciales. Por la avenida Fuerza Aérea llegaron peregrinos de Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza y Santa Fe, además de numerosas localidades del interior cordobés. Algunos cargaban mochilas, otros llevaban bolsas de dormir, aislantes y reposeras.
La vigilia combinó expresiones religiosas con una programación artística que recorrió distintos géneros populares. El folclore, el cuarteto y las propuestas corales acompañaron la espera con las actuaciones anunciadas de Jairo, Jorge Rojas, Magui Olave, Q’Lokura, Facundo Toro y Los Nombradores del Alba, además de Ignacio Sagala, Trinidad, Toco Para Dios, Cuatro Rumbos y el Grupo de Baile BAfolse.
Las pantallas gigantes conectaron además a los presentes con comunidades juveniles de distintos puntos del país que celebraron vigilias en simultáneo.
El show de drones y el mensaje que iluminó el cielo cordobés
Uno de los momentos más conmovedores llegó con un espectáculo de drones que transformó el cielo en una pantalla de luz. La puesta construyó una torre cargada de símbolos de la sociedad actual: las redes sociales, la exigencia de rendimiento, la codicia, la violencia y la idea de un “yo” individual ubicado en lo más alto.
La estructura terminó desarmándose en un estallido simbólico. La narración con una voz en off que acompañó las imágenes propuso una reflexión sobre la fe, la humildad y el lugar de Dios: “Dios no vive en lo alto de una torre fría. Él bajó, bajó en la cruz. Eligió otro lugar, tu corazón”.
El mensaje avanzó hacia una Iglesia abierta e inclusiva: “En tu corazón Dios te mira y te dice: vos sos mi hijo, mi hija y te quiero así como sos. La Iglesia tiene que ser un hogar de puertas abiertas con lugar para todos. Todos acá, nadie queda afuera”. Entonces, una frase se proyectó sobre la multitud: “Nadie sobra”.
En las redes sociales también circularon otros mensajes que se proyectaron en la vigilia en Córdoba: “El Papa nos convoca, Jesús nos une” y “El papa León nos pide que seamos constructores de comunión, no arquitectos de Babel”.
El avión que traslada al papa León XIV despegó desde el Aeroparque Jorge Newbery hacia Córdoba poco después de las 7:30 de este martes. A las 10, León XIV encabeza una celebración abierta al público en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en tanto que alrededor de las 15 mantiene una reunión con obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. El vuelo de vuelta parte desde alrededor de las 17 y aterriza en Aeroparque cerca de las 18.
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