Show de drones y mucha música: así fue la vigilia de los fieles para la llegada del papa León XIV a Córdoba

El show de drones y el mensaje que iluminó el cielo cordobés

Córdoba vivió una multitudinaria vigilia de fe y emoción a la espera del papa León XIV

Uno de los momentos más conmovedores llegó con un espectáculo de drones que transformó el cielo en una pantalla de luz. La puesta construyó una torre cargada de símbolos de la sociedad actual: las redes sociales, la exigencia de rendimiento, la codicia, la violencia y la idea de un “yo” individual ubicado en lo más alto.

La estructura terminó desarmándose en un estallido simbólico. La narración con una voz en off que acompañó las imágenes propuso una reflexión sobre la fe, la humildad y el lugar de Dios: “Dios no vive en lo alto de una torre fría. Él bajó, bajó en la cruz. Eligió otro lugar, tu corazón”.

El mensaje avanzó hacia una Iglesia abierta e inclusiva: “En tu corazón Dios te mira y te dice: vos sos mi hijo, mi hija y te quiero así como sos. La Iglesia tiene que ser un hogar de puertas abiertas con lugar para todos. Todos acá, nadie queda afuera”. Entonces, una frase se proyectó sobre la multitud: “Nadie sobra”.

En las redes sociales también circularon otros mensajes que se proyectaron en la vigilia en Córdoba: “El Papa nos convoca, Jesús nos une” y “El papa León nos pide que seamos constructores de comunión, no arquitectos de Babel”.

Córdoba vivió una multitudinaria vigilia de fe y emoción a la espera del papa León XIV

El avión que traslada al papa León XIV despegó desde el Aeroparque Jorge Newbery hacia Córdoba poco después de las 7:30 de este martes. A las 10, León XIV encabeza una celebración abierta al público en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en tanto que alrededor de las 15 mantiene una reunión con obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. El vuelo de vuelta parte desde alrededor de las 17 y aterriza en Aeroparque cerca de las 18.