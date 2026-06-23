La disquisición de Luis Caputo: aseguró que el crédito de US$ 5.000 millones "no es nueva deuda"
El ministro de Economía apeló a una explicación financiera para justificar la operación y sostuvo que se trata de un refinanciamiento.
El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a defender la operación financiera por hasta US$ 5.000 millones autorizada por el Gobierno y sostuvo que no debe interpretarse como un nuevo endeudamiento, sino como una herramienta destinada a refinanciar vencimientos existentes.
En una publicación en redes sociales, el funcionario respondió a las críticas opositoras y contrapuso la estrategia de la actual administración con la política de deuda de gestiones anteriores.
“Se te olvidó mencionar que ustedes, solamente en su último mandato, endeudaron al país en 177 mil millones de dólares, a tasas del 45 por ciento en dólares hasta el 2030”.
Caputo también remarcó que la operación impulsada por el Gobierno busca obtener financiamiento en condiciones que considera más convenientes para la Argentina.
“Se te olvidó mencionar que en nuestro caso no es nueva deuda, sino refinanciamiento, y al 6 por ciento de tasa. O sea, un ahorro enorme para los argentinos versus las tasas a las que ustedes endeudaron al país”.
La controversia volvió a instalarse luego de que se conociera la autorización para avanzar en la búsqueda de fondos destinados a afrontar compromisos financieros ya existentes, una decisión que generó cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición.
El titular del Palacio de Hacienda también defendió la gestión de la deuda realizada por la administración libertaria y destacó los pagos efectuados desde la llegada de Javier Milei al Gobierno. “Se te olvidó mencionar que ya cancelamos deuda por 20 mil millones de dólares”.
Además, atribuyó la posibilidad de acceder a nuevas fuentes de financiamiento al ajuste fiscal implementado durante la actual gestión. “Se te olvidó mencionar que pudimos hacer esto, porque cerramos un déficit consolidado de 15 puntos de PIB que heredamos del gobierno anterior”.
De esta manera, la discusión sobre el endeudamiento volvió a ocupar el centro de la escena económica. Mientras el oficialismo sostiene que se trata de un refinanciamiento en mejores condiciones y con menor costo financiero, la oposición cuestiona que la toma de nuevos créditos igualmente incrementa las obligaciones del Estado.
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