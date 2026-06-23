La disquisición de Luis Caputo: aseguró que el crédito de US$ 5.000 millones "no es nueva deuda"

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La controversia volvió a instalarse luego de que se conociera la autorización para avanzar en la búsqueda de fondos destinados a afrontar compromisos financieros ya existentes, una decisión que generó cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición.

El titular del Palacio de Hacienda también defendió la gestión de la deuda realizada por la administración libertaria y destacó los pagos efectuados desde la llegada de Javier Milei al Gobierno. “Se te olvidó mencionar que ya cancelamos deuda por 20 mil millones de dólares”.

Además, atribuyó la posibilidad de acceder a nuevas fuentes de financiamiento al ajuste fiscal implementado durante la actual gestión. “Se te olvidó mencionar que pudimos hacer esto, porque cerramos un déficit consolidado de 15 puntos de PIB que heredamos del gobierno anterior”.

De esta manera, la discusión sobre el endeudamiento volvió a ocupar el centro de la escena económica. Mientras el oficialismo sostiene que se trata de un refinanciamiento en mejores condiciones y con menor costo financiero, la oposición cuestiona que la toma de nuevos créditos igualmente incrementa las obligaciones del Estado.