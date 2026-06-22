El desempleo en la Ciudad roza el 8% y crecen la precarización laboral y las changas

Desempleo y precarización laboral

A pesar de la estabilidad en el índice, la cantidad de personas sin trabajo aumentó. Durante el primer trimestre del año se contabilizaron 136.500 desocupados, frente a los 132.000 registrados en igual período de 2025.

Como de costumbre, la situación afectó con mayor intensidad a las mujeres. La tasa de desocupación entre las mujeres llegó al 8,7%, mientras que entre los varones se ubicó en 7,1%. Además, las mujeres representaron el 54,4% del total de personas desocupadas.

Caputo Milei

Las diferencias territoriales son muy notorias. La zona Sur de la Ciudad registró la tasa de desocupación más elevada, con 10,8%, seguida por la zona Centro con 8%. En contraste, la zona Norte mostró un nivel considerablemente menor, de 4,4%.

Uno de los fenómenos destacados por el relevamiento fue el crecimiento del trabajo por cuenta propia. En el primer trimestre de 2026, unas 350.500 personas desarrollaron actividades bajo esta modalidad, frente a las 323.000 registradas un año antes. De esta manera, los cuentapropistas representaron el 22% del total de ocupados. El segmento registró una expansión interanual de 8,4%, un ritmo superior al crecimiento general del empleo.

El informe señaló que la mayoría de quienes trabajaron por cuenta propia fueron hombres, que representaron el 54,1% del total. También indicó que el grupo etario de entre 25 y 49 años concentró el 44,8% de los trabajadores independientes.

Trabajador generaba mal clima entre pares: despido justificado y sin cobrar un peso con 12 años de antigüedad

La expansión de las ocupaciones independientes convivió con un aumento de la informalidad laboral entre los asalariados.

Los trabajadores en relación de dependencia continuaron siendo la categoría predominante del mercado laboral porteño. Representaron el 74,1% de la población ocupada, una proporción similar a la observada un año atrás.

Sin embargo, disminuyó el porcentaje de asalariados con cobertura jubilatoria. Durante el primer trimestre de 2026, el 72,7% de los trabajadores en relación de dependencia recibió descuentos jubilatorios. En el mismo período de 2025, esa proporción alcanzó el 74,6%.

Como consecuencia, aumentó el peso de quienes no contaron con descuentos previsionales. Este segmento representó el 27,3% del total de asalariados.

reforma laboral muejeres trabajo

El informe también detectó un crecimiento de las ocupaciones con baja intensidad horaria. El 30,6% de la población ocupada trabajó menos de 35 horas semanales durante el primer trimestre del año. Ese conjunto mostró un incremento interanual de 17,3%, una de las variaciones más elevadas registradas en el mercado laboral de la Ciudad.

Dentro de este grupo sobresalieron las denominadas changas o trabajos a tiempo parcial marginal. Los puestos de menos de 16 horas semanales representaron el 9,7% de la población ocupada.

Por ramas de actividad, los servicios concentraron el 74,4% de los ocupados de la Ciudad. El comercio explicó otro 13% y la industria junto con la construcción reunieron el 11,9% restante.

Informe completo:

ir_2026_2036