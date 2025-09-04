La emotiva reacción de discapacitados y sus familiares tras el rechazo al veto de Javier Milei en el Senado
La Cámara alta rechazó el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que contempla una recomposición de las prestaciones a pacientes.
El Senado rechazó este jueves el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que plantea una mejora en las prestaciones del sector. La noticia fue muy bien recibida por los cientos de personas que se habían reunido desde temprano frente al Congreso de la Nación.
