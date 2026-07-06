La Fragata Libertad participó de los festejos por el Día de la Independencia de los Estados Unidos

Tras el histórico Desfile Naval Sail4th 250, la Fragata ARA “Libertad” tomó amarras en Nueva York, donde el Cónsul General y el Agregado Naval dieron la bienvenida al Comandante Jorge Gabriel Cáceres y su tripulación.



Así comenzó su visita oficial a la ciudad @Armada_Arg pic.twitter.com/qL0RNnaW4L — Consulado General Argentino en Nueva York (@ARGenNewYork) July 5, 2026

No fue el único gesto que tuvo el gobierno de Javier Milei con el país gobernado por su estrecho aliado, Donald Trump. En redes sociales, el mandatario libertario dedicó un afectuoso mensaje a los Estados Unidos en un nuevo aniversario de su independencia. "Cuento con que sigan siendo un faro de libertad en el Norte, mientras volvemos a hacer de la Argentina un faro de la libertad en el Sur", sostuvo.

Milei también contrapuso ese modelo con "las ideas del comunismo", al sostener que representan el camino opuesto al que permitió el crecimiento estadounidense. En esa línea, remarcó que la prosperidad de ese país es una consecuencia directa de haber preservado la libertad de sus ciudadanos a lo largo de su historia.

El Presidente aseguró que Argentina también fue fundada bajo esos mismos ideales y sostuvo que quienes no comparten esos principios "no pueden llamarse verdaderos patriotas". Incluso afirmó que quienes atentan contra ellos "no son más que traidores a la patria".

Sobre el final del mensaje, Milei llamó a "hacer América grande otra vez, desde Alaska hasta Tierra del Fuego", y expresó su deseo de que "Estados Unidos siga siendo un faro de libertad en el Norte", mientras Argentina recupere ese lugar "en el Sur". La publicación concluyó con un saludo por el 4 de julio, una mención a Trump y su ya habitual "¡Viva la libertad, carajo!".