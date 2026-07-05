Milei se hunde en las encuestas: la desaprobación llega al 58%, con la "corrupción" como problema principal
Así lo reveló el último informe de Latam Pulse de AtlasIntel y Bloomberg. Tras la salida de Adorni, el oficialismo registra su peor momento en imagen pública y credibilidad.
Un profundo cambio en las prioridades del descontento social y un marcado deterioro en la base de apoyo político del oficialismo sacuden el tablero político, mientras la imagen del presidente Javier Milei y su Gobierno libertario continúan cayendo.
Según el último informe de Latam Pulse Argentina, elaborado en conjunto por la firma de inteligencia de datos AtlasIntel y Bloomberg, la corrupción se consolidó de forma contundente como el principal problema que percibe la población, escalando al primer puesto del ranking y desplazando a variables históricas como el desempleo, la justicia o la propia inflación, que llamativamente cayó al sexto lugar de las preocupaciones.
El estudio —realizado a fines de junio de 2026 sobre una muestra de 2.202 casos— refleja que casi la mitad de los argentinos (47,9%) señala a la corrupción como la mayor alarma nacional.
Este indicador caló hondo en la línea de flotación del gobierno de Javier Milei, cuya desaprobación de gestión escaló al 58%, contra apenas un 40% de respaldo, ubicando al Poder Ejecutivo en uno de sus niveles de credibilidad más frágiles desde su asunción.
Pesimismo económico y el "efecto Adorni"
El humor social se encuentra condicionado por una percepción marcadamente negativa del bolsillo y el mercado del trabajo:
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Evaluación económica: El 62% de los encuestados considera que la situación económica actual es "mala", mientras que el 73% sostiene el mismo diagnóstico sombrío sobre el mercado laboral. Además, casi el 50% proyecta que el escenario empeorará en el corto plazo.
El impacto del gabinete: La medición expuso las esquirlas políticas que dejó el escándalo y posterior renuncia del exvocero Manuel Adorni. El exfuncionario se retiró de la gestión convertido en la figura con mayor rechazo del espacio, cosechando un 76% de imagen negativa y apenas un 15% de aprobación, funcionando en el imaginario encuestado como un catalizador del descontento por sospechas de corrupción.
El pulso de los dirigentes: el ranking de imagen
La encuesta también midió la aceptación pública de las principales figuras de la política nacional, mostrando un escenario de fuerte polarización y un marcado desgaste en los funcionarios del Ejecutivo:
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Patricia Bullrich: La senadora nacional se posiciona al frente de la aceptación pública con la mejor imagen positiva del informe, alcanzando un 45%.
Javier Milei: El presidente de la Nación arrastra un 40% de imagen positiva y un 57% de imagen negativa, quedando lejos de los niveles de popularidad registrados en la primera etapa de su mandato.
Luis Caputo: El ministro de Economía se posiciona como el mejor valorado del equipo económico actual, aunque con un saldo adverso: 39% de aprobación ante un 55% de rechazo.
Sandra Pettovello: La ministra de Capital Humano marca un 34% de imagen positiva y un 50% de desaprobación.
Pablo Quirno: El canciller suma un 28% de respaldo, condicionado por un alto índice de desconocimiento entre los encuestados (30%) y un 42% que evalúa mal su tarea.
Federico Sturzenegger: El ministro de Desregulación cierra la nómina oficialista con un 27% de imagen favorable y un contundente 57% desfavorable.
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