Milei se hunde en las encuestas: la desaprobación llega al 58%, con la "corrupción" como problema principal

Según el último informe de Latam Pulse Argentina, elaborado en conjunto por la firma de inteligencia de datos AtlasIntel y Bloomberg, la corrupción se consolidó de forma contundente como el principal problema que percibe la población, escalando al primer puesto del ranking y desplazando a variables históricas como el desempleo, la justicia o la propia inflación, que llamativamente cayó al sexto lugar de las preocupaciones.