La fuerte respuesta de los ferroviarios a Manuel Adorni: "Esto no es Star Wars, ponete a laburar"

"Ataque a la República. La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Si te extorsionan o te obligan a parar, denunciá al 134", expresaba la voz por altoparlante en las estaciones de las seis líneas de trenes en la previa al paro. Junto al audio también se difundía el mismo mensaje en las pantallas de las terminales.

ferroviarios Manuel Adorni

El jueves, en medio del paro que general que afectó a millones de pasajeros de todas las líneas de trenes, los trabajadores del Tren Roca optaron por usar su tiempo libre para burlarse del Gobierno y, en particular, del vocero presidencial Manuel Adorni.

“Adorni, esto no es Star Wars. Ponete a laburar”, se la escucha decir a una de las empleadas del tren por los parlantes de una formación.

ferroviarios Manuel Adorni

El video fue compartido en las redes sociales por Sebastián Maturano, secretario general de la Juventud Sindical CGT y del sindicato La Fraternidad.

“Adorni, dejá de boludear con las conferencias de prensa y ponete a laburar. Ya que utilizás los carteles informativos del Ferrocarril para criminalizar un paro, los trabajadores te dejamos un mensaje muy cómico acorde a vos”, lanzó Maturano en X.

La elocuente respuesta del vocero presidencial no tardó en llegar: “Sebastián, yo estoy “laburando”, el que parece no estarlo haciendo es usted. De igual manera le cuento ha sido vencido por una información falsa (comúnmente denunciada “fake”) con esto de Star Wars, ya que la adaptación a la que usted refiere que incluye la música de la icónica saga la hizo un usuario de X anónimo y no corresponde al mensaje original. Abrazo grande. Fin”.

adorni a maturano.jpg