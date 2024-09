La insólita defensa de Manuel Adorni al asado de Javier Milei: "¿Dónde está la falta de empatía?"

Mientras alrededor de un centenar de funcionarios -incluido el presidente, Javier Milei- disfrutaban de una entrada, un plato principal de carne y una copa de vino (el menú de los $ 20.000), los manifestantes intentaban hacerse ver con pancartas con mensajes como "Acontecimiento histórico mundial: único Gobierno que festeja robarle a los jubilados".

Pero Manuel Adorni no vio ni a la pancarta, ni a la dicotomía.

adorni cero empatía.mp4

"Y, la empatía con el resto de la gente, que de hecho el consumo de carne es el peor en la República Argentina en muchísimos años a pesar de que baja el precio, la gente no tiene dinero para comprar carne...", intentó explicar el periodista acreditado en Casa Rosada que le hizo la pregunta.

"No entiendo dónde está la falta de empatía", sentenció a su vez Adorni, apelando a la didáctica de su interlocutor.

"La falta de empatía está en que una persona que cobra $ 235.000 no se puede dar el lujo de gastar $ 20.000 en un asado. Es justamente celebrar, independientemente de que digas que fue una celebración o no, porque de hecho hablé con gente que estuvo ahí y se la pasaron charlando, departiendo, haciendo bromas, en un asado", describió el periodista.

javier milei asado olivos

"Pero te repito: qué tiene que ver eso con la falta de empatía", insistió Adorni, a lo que su interlocutor quiso argumentar que "estamos hablando de gente que no le alcanza para pagar el alquiler".

"Pero, ¿dónde está la falta de empatía en comer un asado? ¿O en charlar en un asado? Es que no fue una celebración", porfió el vocero presidencial.

"La falta de empatía es (que) mientras la mayoría de los argentinos de a pie, o "de bien", como les gusta decir a ustedes, no tienen para llegar a fin de mes, los funcionarios disponen de $ 20.000 para un asado... De hecho, hubo diputados...", siguió antes de ser interrumpido nuevamente por el funcionario nacional con un "pero, ¿dónde está la falta de empatía?".

"Bueno. Creo que te lo expliqué. Si no lo entendés, no lo entendés", resumió el periodista acreditado en Casa Rosada, convencido ya de que Manuel Adorni es uno más de los funcionarios nacionales que "no la ve".