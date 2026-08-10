Represión en el Congreso: los detalles de la denuncia contra Alejandra Monteoliva y un comisario de la PFA
Gregorio Dalbón realizó una presentación judicial contra la ministra de Seguridad y pidió apartar a Gustavo Gauna de su cargo.
Gregorio Dalbón denunció a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, a raíz de la actuación del comisario inspector de la Policía Federal Argentina (PFA), Gustavo Antonio Gauna, durante la represión del jueves en las inmediaciones del Congreso y pidió que sea apartado preventivamente de sus funciones.
Gauna, integrante de la cúpula de la Policía Federal, fue identificado en imágenes difundidas en redes sociales donde se lo ve efectuado disparos vestido de civil y sin una identificación visible. La presencia de agentes de civil y sin identificación durante el operativo ya fue objeto de pedidos de explicaciones al Gobierno nacional.
En este contexto, el letrado dialogó con C5N y sostuvo: "Es la persona más responsable de los hechos que ocurrieron. El hombre no tiene identificación, ni siquiera tiene un chaleco arriba, no tiene absolutamente nada".
La situación adquiere una particular relevancia por los antecedentes del comisario dentro de la fuerza, ya que se desempeñó como jefe de la División Homicidios y tuvo intervención en la investigación y declaró en el juicio el crimen de Lucas González, el adolescente asesinado en noviembre de 2021 por efectivos de la Policía de la Ciudad.
"Para mí era un gran policía porque él declaró en el juicio de Lucas González", recordó Dalbón. En aquella oportunidad el comisario calificó el episodio como "una situación aberrante" que "daba vergüenza a la Policía Federal por lo que habían hecho".
Y agregó: "Su declaración fue tan importante que marcó prácticamente la prisión preventiva de sus colegas".
Sin embargo, planteó que su actuación durante la protesta representa un fuerte contraste con aquel antecedente: "Me llama poderosamente la atención la impunidad con la que está tomando esa arma", y vinculó el episodio con un escenario de creciente conflictividad entre las fuerzas de seguridad y quienes participan de movilizaciones.
En ese marco, Gregorio Dalbón apuntó contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva: "Ella y este gobierno de Javier Milei van a reprimir para que la gente, cuando sale de su trabajo, se arrugue y no vaya a una marcha a pelear por sus derechos".
Asimismo, advirtió sobre el riesgo de que la escalada de violencia durante las manifestaciones: "Vamos a lamentar una muerte o varias muertes porque realmente estos van creciendo".
Respecto de la situación judicial de Gustavo Gauna, el abogado se mostró categórico: "A este comisario se le acaba la carrera. El que las hace las paga, dicen ellos, es el momento de que empiecen por casa".
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