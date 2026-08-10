Represión en el Congreso: los detalles de la denuncia contra Alejandra Monteoliva y un comisario de la PFA

Y agregó: "Su declaración fue tan importante que marcó prácticamente la prisión preventiva de sus colegas".

Sin embargo, planteó que su actuación durante la protesta representa un fuerte contraste con aquel antecedente: "Me llama poderosamente la atención la impunidad con la que está tomando esa arma", y vinculó el episodio con un escenario de creciente conflictividad entre las fuerzas de seguridad y quienes participan de movilizaciones.

En ese marco, Gregorio Dalbón apuntó contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva: "Ella y este gobierno de Javier Milei van a reprimir para que la gente, cuando sale de su trabajo, se arrugue y no vaya a una marcha a pelear por sus derechos".

Asimismo, advirtió sobre el riesgo de que la escalada de violencia durante las manifestaciones: "Vamos a lamentar una muerte o varias muertes porque realmente estos van creciendo".

Respecto de la situación judicial de Gustavo Gauna, el abogado se mostró categórico: "A este comisario se le acaba la carrera. El que las hace las paga, dicen ellos, es el momento de que empiecen por casa".