La Justicia ordenó restituir los medicamentos gratis que les había quitado Javier Milei a miles de jubilados

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Ahora quienes perciben ambos beneficios mínimos dejarán de ser considerados por encima del tope y recuperarán la cobertura del 100%.

Otros puntos claves en el fallo son el refuerzo en el listado de medicamentos esenciales con cobertura total, un aumento en el listado de activos médicos cubiertos, y menos requisitos de acceso. Ahora, los afiliados al PAMI no deberán acreditar nada, bastará con presentar la solicitud correspondiente.

En paralelo, el titular de PAMI nacional, Esteban Leguizamo, y el titular del PAMI en Mendoza, David Litvinchuck, fueron imputados por el delito de desobediencia a la justicia por no entregar medicamentos gratis a los jubilados, bajo la correspondiente premisa de universalidad y acceso simplificado.

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