La Justicia rechazó la denuncia por calumnias de Victoria Villarruel contra Eduardo Feinmann y Pablo Rossi
La jueza María Servini ratificó el dictamen del fiscal Eduardo Taiano y desechó las imputaciones de la Vicepresidenta.
La jueza federal María Servini rechazó y desestimó este viernes la denuncia penal presentada por la vicepresidenta Victoria Villarruel contra los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi.
Villarruel había denunciado a Feinmann y Rossi por calumnias e injurias, luego de que en sus programas de televisión se la señalara por presuntas actitudes "golpistas" contra el presidente Javier Milei.
La presentación de la Vicepresidenta también incluía acusaciones por atentado contra el orden público y amenaza de rebelión.
Además de los periodistas, la denuncia alcanzó al ministro de Defensa, Luis Petri, por sus declaraciones en una entrevista.
En su momento, tanto Feinmann como Rossi ironizaron sobre la denuncia, calificándola de "ridícula" y cuestionando los argumentos de la Vicepresidenta.
Hoy Servini determinó que no existían elementos suficientes para sostener las acusaciones de amenazas al orden constitucional o la vida democrática.
Victoria Villarruel denunció a Luis Petri por presunto atentado al orden público
Días atrás la vicepresidenta Victoria Villarruel denunció penalmente al diputado y ex ministro de Defensa Luis Petri por calumnias, injurias, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión.
Días atrás, Luis Petri afirmó en un canal de televisión que Victoria Villarruel “apostó por el fracaso del Gobierno” y se “ofreció para ser una alternativa siendo parte” de la gestión de Milei y de la “sucesión presidencial”Esa declaración de Petri tuvo lugar tras el discurso del presidente Javier Milei ante la apertura en el Congreso de inicio de las sesiones ordinarias. El exministro dijo: “Ella no ha estado a la altura de las circunstancias. Claramente, cuando el presidente hablaba de quienes desde dentro o fuera del gobierno esperaban su caída, hacía referencia a una vicepresidenta que no ha estado a la altura”. En la misma línea, Petri insinuó que Villarruel podría haber ambicionado la presidencia de la Nación.
Por su parte, Villarruel respondió primero en las redes, y lo calificó como un “cosplayer”. Ahora, hizo la denuncia penal. “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldo más bajos de todas las fuerzas", había consignado Villarruel en sus redes. La respuesta de Petri fue categórica: "Yo te conozco por golpista"
Villarruel radicó una denuncia en los tribunales de Comodoro Py por los delitos de “calumnias o falsa imputación, injurias, infracción artículo 213 bis del Código Penal, otros atentados contra el orden público y amenaza de rebelión”. Dice: “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.
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