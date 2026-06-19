La Libertad Avanza quiere bajar a 18 años la edad mínima para ser concejal en Provincia

sebastian pareja Sebastián Pareja

“No tiene sentido que la condición sea igual a la de un diputado nacional. Pueden existir cuadros políticos preparados con menor edad”, señalaron desde el espacio.

Desde LLA sostienen que la modificación permitiría ampliar la participación política de los jóvenes y fortalecer la representación de ese sector en los gobiernos locales.

“Si a los 18 años un joven puede votar, trabajar, estudiar, emprender y pagar impuestos, también tiene que tener la posibilidad de ser elegido en su distrito. Este proyecto no le regala nada a nadie: simplemente amplía la libertad de participación y termina con una barrera que quedó vieja”, afirmó Pareja en un comunicado oficial.

Dentro del partido consideran que la eventual aprobación de la norma abriría la puerta para que militantes menores de 25 años puedan integrar e incluso encabezar listas distritales en futuras elecciones. El anuncio también es interpretado como una estrategia para consolidar el vínculo con el electorado más joven y generar incentivos para la militancia juvenil que el espacio viene desarrollando en distintos municipios bonaerenses.

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Crece La Libertad Avanza

Durante la jornada, Pareja destacó el rol que, según el partido, tienen los jóvenes en el crecimiento de La Libertad Avanza. “Los jóvenes no son espectadores de la transformación que está viviendo la Argentina. Son protagonistas. En La Libertad Avanza no creemos en una política que les habla a los jóvenes desde arriba, sino en una política que les abre la puerta para que puedan decidir, competir y representar a sus vecinos”, sostuvo.

Desde la fuerza señalaron que actualmente cuentan con estructuras juveniles organizadas en los 135 municipios bonaerenses, además de concejales, consejeros escolares, coordinadores seccionales y equipos técnicos distribuidos en toda la provincia.

“Durante años la política habló en nombre de los jóvenes, pero pocas veces les abrió verdaderamente las puertas. En La Libertad Avanza creemos que el mérito, las ideas y el compromiso valen más que una restricción arbitraria de edad”, expresaron.

El encuentro también sirvió para debatir propuestas vinculadas a la agenda juvenil que formarán parte de la plataforma política que el partido planea presentar hacia finales de año con vistas a las elecciones de 2027. Según indicaron, ese documento se elaborará a partir del trabajo de 21 mesas temáticas que ya vienen desarrollando actividades en distintos espacios de formación y debate político.