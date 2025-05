Quién es Sebastián Pareja, el referente de LLA acusado de pagar a militantes

Después del acto, el periodista Lautaro Maislin reveló en C5N los dichos de una fuente oculta: "Estoy sorprendido con el papelón de Pareja pagándole a gente. Nosotros siempre llevamos a gente genuina y este se manda esta cagada, nosotros llevamos bocha de gente. Insólito. Nunca hicimos eso".

Sebastián Pareja

Pareja, quien actualmente ocupa el cargo de subsecretario de Integración Socio Urbana de la Nación, estuvo envuelto en diversas controversias durante los últimos meses.

Además, Pareja fue vinculado a prácticas cuestionables dentro de La Libertad Avanza, como la supuesta venta de candidaturas.

En otro frente, Viviana Aguirre, diputada suplente de La Libertad Avanza y exfuncionaria del PAMI en La Plata, afirmó que se le exigió un "retorno" económico para acceder a un cargo directivo y que fue presionada para firmar documentos ilegales, a lo que se negó. Señaló como responsables a Pareja y a su colaborador Juan Esteban Osaba.

Aguirre sostuvo que le pidieron un millón de pesos como condición para asumir un puesto en el organismo. También denunció que debía firmar documentación irregular. Además, relató haber invertido fondos personales para la campaña política de 2023 y explicó que algunas candidaturas habrían sido ofrecidas a cambio de dinero.

"En ese momento Juan Esteban Osaba, que es mano derecha de Pareja, me hizo renunciar a mi trabajo y un mes después me dijo, 'Vivi, ya vas a entrar como directora de PAMI, me tenés que dar un millón de pesos de retorno', pedían del 5% en adelante según el sueldo y que firmara papeles ilegales", afirmó la mujer en Radio 10.

Hasta el momento Pareja no se refirió a ninguna de las acusaciones en su contra. Mientras que algunos lo ven como una falta de transparencia dentro del partido político, otros consideran que su accionar es acertado de cara a las elecciones legislativas.

En Buenos Aires, las elecciones legislativas provinciales serán el 7 de septiembre, cuando se elijan 46 diputados y 23 senadores. Podrían contar con una instancia de PASO el 13 de julio si no se suspenden. Para las nacionales, deberán concurrir nuevamente a votar el 29 de octubre, cuando todo el país elija a los 24 senadores y 127 diputados nacionales.