Juan Nápoli rompió el silencio tras la denuncia en su contra: "Soy inocente"

"La denuncia que se efectuara contra mi persona y que tomará estado público pertenece exclusivamente a mi ámbito privado y al de mi familia", comienza el texto firmado por el asesor económico de Javier Milei, y agrega: "Cabe resaltar que soy inocente y que no he cometido ilícito alguno, por lo que ya me he puesto a disposición de la Fiscalía y Juzgado intervinientes -presentando un escrito- que es dónde corresponde dirimir esa cuestión".