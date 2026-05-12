El comunicado de La Libertad Avanza en la previa a la Marcha Federal Universitaria

comunicado lla marcha

En tanto, apoyaron la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, así como también el reciente fallo que garantiza que la medida "seguirá suspendida hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“La Ley de Financiamiento Universitario nació suspendida en su ejecución en virtud de lo establecido en la Ley de Presupuesto N° 24.629, dado que los responsables de su sanción no determinaron en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento”, reiteraron y enfatizaron que “su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos”.

En ese sentido, insistieron en que la administración del presidente Javier Milei “tiene el compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal”. En caso de que esto no suceda, "implicaría más impuestos o emisión monetaria, lo que se traduce, siempre y en todo lugar, en más inflación y más pobreza”.