La Mona Jiménez recordó su dura experiencia durante la dictadura: "Negro de mierda..."

Juana Delseri, o Juanita, su esposa de entonces, como él la llama, “me esperaba sentada en la Plaza San Martín (de Córdoba capital) durante toda la noche hasta que me soltaran el día lunes o martes”, relató.

La razón era muy sencilla: el odio de la dictadura a la cultura popular, mezclado intrínsecamente con racismo: “Por cantar cuarteto solamente, cuarteto era mala palabra: era cantar un negro de mierda para hacer divertir a otros negros de mierda”, concluía el cantante en su relato.

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