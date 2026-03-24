La Mona Jiménez recordó su dura experiencia durante la dictadura: "Negro de mierda..."
A propósito de los 50 años del inicio de la dictadura más sangrienta del país, el intérprete y compositor cordobés recordó cómo también él sufrió la represión.
El asesinato y el secuestro y desaparición de personas vinculadas a la cultura era moneda corriente durante la dictadura cívico militar, entre 1976 y 1983, así como el sistemático amedrentamiento de aquellos que sobrevivirían.
Los dictadores adiaban a la cultura en todas sus formas, sea alta y refinada o popular, y tenían en mente destruirla como expresión heterogénea de un pueblo no dispuesto a rendirse a pesar de la sangre que se hizo correr y el temor que se sembró. Todo régimen tiránico (incluso aquellos que amenazan veladamente con serlo) también se expresa por su relación con la cultura y con quienes la encarnan…
Valga como un ejemplo más, entre tantos y quizá el menos trágico, el vivido por Carlos ‘La Mona’ Jiménez durante aquellos oscuros años, cuando terminar en la cárcel sin razón alguna era moneda corriente.
“Yo caía semana de por medio por cantar cuarteto”, recordó días atrás ‘La Mona’ sobre los años vividos bajo la férula militar. ¿La razón? “Por cantar cuarteto solamente”, por ser “un negro de mierda”, como él mismo describió.
“Robo y hurto me traía (a la cárcel), aparte de los militares, a este llévelo, y me metían allá (en la celda)”, recordó el cuartetero nacido en Córdoba el 11 de enero de 1951, que por aquellos años ya había ganado parte de su popularidad.
Juana Delseri, o Juanita, su esposa de entonces, como él la llama, “me esperaba sentada en la Plaza San Martín (de Córdoba capital) durante toda la noche hasta que me soltaran el día lunes o martes”, relató.
La razón era muy sencilla: el odio de la dictadura a la cultura popular, mezclado intrínsecamente con racismo: “Por cantar cuarteto solamente, cuarteto era mala palabra: era cantar un negro de mierda para hacer divertir a otros negros de mierda”, concluía el cantante en su relato.
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