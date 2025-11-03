Quién es Rubén Torres, el diputado que asumirá en lugar de Diego Santilli

ruben torres

Desde LLA de Ezeiza confirmaron la noticia a través de las redes sociales donde aseguraron que “Rubén defenderá en el Congreso las ideas de la libertad y el proyecto del Presidente Javier Milei, trabajando incansablemente para sacar a la Argentina adelante”.

“Desde La Libertad Avanza Ezeiza, nos sentimos profundamente orgullosos de contar con un referente con la capacidad, los valores y la determinación necesarios para construir un país más libre, próspero y justo, junto a los demás diputados electos”, agregaron en un posteo con varias fotos de Torres.