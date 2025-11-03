Quién es Rubén Torres, el diputado que asumirá en lugar de Diego Santilli
Es uno de los representantes de La Libertad Avanza en el partido de Ezeiza y cercano al armador bonaerense Santiago Pareja.
Tras la designación de Diego Santilli como ministro del Interior, se confirmó que su banca en la Cámara de Diputados será ocupada por Rubén Torres, quien representó las ideas de La Libertad Avanza en el partido bonaerense de Ezeiza y es un hombre muy cercano al armador Santiago Pareja.
En las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, La Libertad Avanza consiguió 17 bancas en la Cámara de Diputados. Si los reemplazos se darían “corrimiento” ascendente y natural de todos los candidatos, en lugar de Santilli debería ingresar Ana Tamagno, quien ocupaba la posición 18. Sin embargo, tal como sucedió luego de la renuncia de José Luis Esperto, bajo la aplicación de la ley de paridad de género, ingresará el varón que sigue en la lista, en este caso Torres, quien se ubicaba en el lugar 19.
El ingreso de Torres a la Cámara de Diputados resulta a simple vista en un fortalecimiento de la influencia de la facción de Pareja dentro de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, tras la incorporación de otros legisladores como Alejandro Carrancio, Miriam Niveyro y Andrea Vera, quienes también responden al armador bonaerense.
A su vez, Torres responde en primer lugar a Pablo López, jefe político de La Libertad Avanza en Ezeiza.
En su perfil de Instagram, Torres se describe como un “defensor de las ideas de la libertad”. “Trabajo para que Argentina sea un país de oportunidades, progreso y grandeza”, dice su breve biografía. En esa red social, el futuro diputado comparte fotos y mensajes de apoyo al presidente Javier Milei y a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, así como también al propio Pareja.
Desde LLA de Ezeiza confirmaron la noticia a través de las redes sociales donde aseguraron que “Rubén defenderá en el Congreso las ideas de la libertad y el proyecto del Presidente Javier Milei, trabajando incansablemente para sacar a la Argentina adelante”.
“Desde La Libertad Avanza Ezeiza, nos sentimos profundamente orgullosos de contar con un referente con la capacidad, los valores y la determinación necesarios para construir un país más libre, próspero y justo, junto a los demás diputados electos”, agregaron en un posteo con varias fotos de Torres.
