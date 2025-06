La reacción de Elisa Carrió al fallo de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner: "Compasión"

Durante el diálogo con Joaquín Morales Solá, Carrió recordó con afecto al periodista Jorge Lanata, recientemente fallecido, y lo señaló como un eslabón fundamental en la visibilización del caso. “Jorge pudo explicarle a la sociedad lo que nosotros habíamos escrito. Nosotros éramos amigos de causa más que amigos personales. Teníamos una amistad implícita”, expresó, en un homenaje al trabajo periodístico que acompañó sus denuncias.

Cómo reaccionó Elisa Carrió al fallo de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner

A pesar de la sentencia y del tono categórico de algunos de sus dichos, la exdiputada nacional se permitió una mirada más humana respecto a Cristina Kirchner. “No me pueden desprender a mí de que eso no significa que yo no tenga compasión por lo que está viviendo Cristina y su familia”, confesó. Con la voz cargada de sentimientos, agregó: “Un poco yo la he querido, yo no hubiera querido que ella termine así. Yo pienso en su hija, pienso en su hijo. Creo que hay que tener respeto por eso, porque es una tragedia”.

Carrió también se refirió al contexto político e institucional que rodea al fallo y criticó, con dureza, pero sin perder cierta mesura, la demora en la aplicación de medidas más duras: “En un país normal ya tendría que haber prisión preventiva hace mucho”. Y añadió: “No puede ser que alguien por asociación ilícita contra el Estado o por defraudación contra el Estado estén libres ejerciendo el poder o ejerciendo cargos, y ostentando los bienes robados”.

Sin embargo, la líder de la Coalición Cívica cerró con un llamado al silencio y a la empatía, reconociendo el impacto emocional que la figura de Cristina Fernández de Kirchner todavía tiene en vastos sectores de la sociedad. “También hay que tener silencio por mucha gente que la ha querido y que la quiere, y que siente que ella no es culpable”, advirtió. Y, con cierta ironía hacia el clima mediático que rodea el caso, concluyó: “¿Viste que ahora hay muchos constitucionalistas opinólogos? Es imposible mirar la televisión, más respeto”.