La reacción de Javier Milei al nombramiento de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial

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El nombramiento de Ravier se realizó en una jornada clave en la residencia de Olivos, donde el Gobierno busca dejar atrás la polémica en torno al patrimonio y causas judiciales de Adorni, dándole así un nuevo formato a la comunicación presidencial.

Manuel Adorni confirmó a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial

En una jornada cargada de movimientos institucionales en el seno del Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la designación del economista y académico Adrián Ravier como nuevo Vocero Presidencial, dejando entonces, y mientras sigue envuelto en polémicas, las comunicaciones oficiales.

Ravier asumirá de este modo la responsabilidad de conducir las habituales conferencias de prensa y coordinar la comunicación oficial de la gestión de Javier Milei.

La decisión terminó de sellarse durante un encuentro clave mantenido en la residencia oficial, donde el ministro coordinador y el mandatario terminaron de pulir los detalles del nombramiento.

El anuncio oficial de Manuel Adorni

El propio Jefe de Gabinete fue el encargado de formalizar la designación mediante un breve texto publicado en sus redes sociales. "Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial", anunció Adorni.

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En el mismo mensaje, el jefe de ministros aprovechó para enviarle un afectuoso saludo de respaldo a quien tomará el control del atril de la Casa de Gobierno: "Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin".

La nueva etapa de la comunicación oficial, en medio de las polémicas

La llegada de Ravier al equipo se produce en un momento de fuerte exposición para el área de prensa. El nuevo vocero, de estrecha sintonía ideológica con el programa económico del oficialismo, tendrá la tarea de mantener el ida y vuelta diario con los periodistas acreditados y defender las directrices de la administración, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que conduce Adorni.

Con este recambio, el Gobierno nacional busca renovar el aire en un sector neurálgico del organigrama libertario, consolidando los equipos técnicos y políticos de cara a la segunda mitad del año.