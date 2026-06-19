La madre de Victoria Villarruel arremetió contra Javier Milei: "Él o su hermana le tienen celos a mi hija"

villarruel y milei acto

"Cuando fue de Diputado fue una combinación, un entendimiento, que nos sorprendió. Que llegó a la Magistratura, al puesto que él ambicionaba y ella también, y que pase esto es incomprensible", señaló De Stefani, que mantiene a raya sus palabras en público.

"Nosotros, en realidad, casi no nos comunicamos porque como hay mucho espionaje entonces hay que tener cuidado de no adelantarse hasta último momento", reveló De Stefani sobre el trato con su hija, en la que se refirió al "espionaje de todo, y de países extranjeros".

Con esa clara señal de cuánto cambió su vida desde que su hija asumió la Vicepresidencia de la Nación, De Stefani remarcó: "Acá hay mucho... Me tengo que cuidar, por eso mismo no sé tanto. Porque trato de no inmiscuirme y de no dar información que a lo mejor no son las acertadas".

Durante la jornada la madre de Victoria Villarruel también declaró a Radio 10 que los roces entre Javier Milei y Victoria Villarruel se deben a que "ella tiene mucho arrastre, tiene muchos seguidores", y que "mucha gente a la que no le gustaba el estilo de Milei lo votó por ella".

En esa misma charla le preguntaron si creía que el Presidente o Karina Milei tenían celos de Victoria Villarruel, y fue directa en contestar: "Siento que sí, puede ser. Él o su hermana".

milei villarruel

Los verdaderos colores de Victoria Villarruel, quien se reunirá con Javier Milei este sábado en Rosario con motivo del Día de la Bandera, están siempre presentes en cada fecha patria y homenaje militar.

"Ella no tiene en realidad un inspirador, se hizo sola. Es realmente algo excepcional que llegue a tan alto cargo sin padrinos, sin hacer negocios, sin vinculaciones prácticamente. Ella, por ejemplo, intentó entrar al PRO pero no tenía cabida, no la dejaban. Acá hubo una persecución muy grande hacia todo lo castrense. Fue tremendo", comentó su madre.