La madre de Victoria Villarruel arremetió contra Javier Milei: "Él o su hermana le tienen celos a mi hija"
Cauta, Diana De Stefani aseguró que Victoria Villarruel fue clave en la fórmula que llevó al poder a Javier Milei porque la gente "lo votó por ella".
La madre de Victoria Villarruel, Diana De Stefani, aseguró este viernes que su hija "enaltece" al Gobierno de Javier Milei por más de que el mandatario intente alejarse de ella, y señaló que existen celos en el entorno de la Quinta de Olivos para con la Vicepresidente.
"La verdad es que tiene mucha cintura ella para llevar adelante esto y hasta se lo toma con humor. De parte de ella no hubo ninguna mala acción, ninguna traición, nada de eso", señaló De Stefani en un diálogo con Radio 2 de Santa Fe.
"Al contrario, creo que ella adorna, jeje, complementa y enaltece el Gobierno de Javier Milei, porque tiene mucha categoría, Victoria", agregó haciendo un juego de palabras con el vapuleado Manuel Adorni, todavía Jefe de Gabinete y funcionario protegido por Casa Rosada.
Hace rato que De Stefani se ahorra la diplomacia para hablar del trato que Javier Milei y su entorno, empezando por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le da a la titular del Senado.
"Me parece poco inteligente lo que hace el Presidente de no seguir tratándola y escuchándola, porque ella lo aconsejaba muy bien", convino la madre de Victoria Villarruel, para quien su hija y Javier Milei "hicieron una dupla que encantaba a los argentinos" para las elecciones generales de 2023.
"Cuando fue de Diputado fue una combinación, un entendimiento, que nos sorprendió. Que llegó a la Magistratura, al puesto que él ambicionaba y ella también, y que pase esto es incomprensible", señaló De Stefani, que mantiene a raya sus palabras en público.
"Nosotros, en realidad, casi no nos comunicamos porque como hay mucho espionaje entonces hay que tener cuidado de no adelantarse hasta último momento", reveló De Stefani sobre el trato con su hija, en la que se refirió al "espionaje de todo, y de países extranjeros".
Con esa clara señal de cuánto cambió su vida desde que su hija asumió la Vicepresidencia de la Nación, De Stefani remarcó: "Acá hay mucho... Me tengo que cuidar, por eso mismo no sé tanto. Porque trato de no inmiscuirme y de no dar información que a lo mejor no son las acertadas".
Durante la jornada la madre de Victoria Villarruel también declaró a Radio 10 que los roces entre Javier Milei y Victoria Villarruel se deben a que "ella tiene mucho arrastre, tiene muchos seguidores", y que "mucha gente a la que no le gustaba el estilo de Milei lo votó por ella".
En esa misma charla le preguntaron si creía que el Presidente o Karina Milei tenían celos de Victoria Villarruel, y fue directa en contestar: "Siento que sí, puede ser. Él o su hermana".
Los verdaderos colores de Victoria Villarruel, quien se reunirá con Javier Milei este sábado en Rosario con motivo del Día de la Bandera, están siempre presentes en cada fecha patria y homenaje militar.
"Ella no tiene en realidad un inspirador, se hizo sola. Es realmente algo excepcional que llegue a tan alto cargo sin padrinos, sin hacer negocios, sin vinculaciones prácticamente. Ella, por ejemplo, intentó entrar al PRO pero no tenía cabida, no la dejaban. Acá hubo una persecución muy grande hacia todo lo castrense. Fue tremendo", comentó su madre.
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