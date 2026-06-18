El inesperado mensaje de Celia, la mamá de Messi, a Florencia Peña tras su error
Luego del escándalo mediático y su despido de Luzu TV, Florencia Peña recibió un sorpresivo mensaje de parte de Celia Cuccittini. Conocé los detalles.
El escándalo que sacudió a Luzu TV por la falsa información sobre la salud de Jorge Messi sumó un capítulo completamente inesperado. En medio de las masivas críticas y tras ser desvinculada del canal de streaming, Florencia Peña recibió un mensaje conciliador directamente desde el seno familiar del capitán de la Selección Argentina.
Qué le dijo la mamá de Lionel Messi a Florencia Peña
La encargada de revelar la íntima conversación fue la panelista Yanina Latorre a través de sus historias de Instagram. Según detalló en sus redes sociales, fue Celia Cuccittini, la madre de Lionel Messi, quien decidió dar el primer paso y comunicarse de manera privada con la actriz tras el gravísimo malentendido ocurrido al aire.
Lejos de buscar confrontar, la postura de la familia fue sumamente comprensiva. Latorre reveló que Celia le comunicó a la conductora que "le acepta las disculpas" y que entiende perfectamente que el grave error "no lo hizo de mala fe". Además, el mensaje de la madre del diez incluyó elogios, asegurando que si bien no son amigas, "la respeta y la admira".
IMPORTANTE: Quién es la productora de Luzu TV que hablaba con Florencia Peña mientras cometió el grave error
Para sorpresa de muchos, la conversación no terminó allí. El sorpresivo contacto finalizó con una invitación a futuro, ya que Celia le expresó a la exconductora de LUZU TV que "espera se puedan juntar a tomar un café" para dejar el doloroso episodio atrás.
El aplauso por la "grandeza" y la actitud de Celia
La actitud adoptada por la madre del futbolista frente a un tema de salud familiar tan delicado no pasó desapercibida. En su última publicación, Latorre destacó la enorme humanidad de Cuccittini para manejar la tensión mediática y perdonar la equivocación de Peña.
"Hablemos de la grandeza y el temple de Celia", remarcó la panelista de espectáculos en su cuenta, pidiendo finalmente "un aplauso para la mamá de Leo" por su altísimo nivel de empatía y compasión en medio de uno de los momentos de mayor exposición para el entorno del futbolista.
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