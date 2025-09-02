La reacción de Javier Milei por los nuevos audios: "Espías que se disfrazan de periodistas"

En ese sentido, Menem expuso que “la presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas en el ejercicio de nuestra función pública es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral”, en el marco de las elecciones en la provincia de Buenos Aires que tendrán lugar este domingo 7 de septiembre.

Milei no solo replicó el tuit de Menem, sino que pasó el resto de la mañana compartiendo publicaciones de funcionarios y diputados.

Una de las primeras fue la de Gerardo Milman, quien sostuvo: “No me sorprende que a una semana de las elecciones en PBA aparezcan escuchas ilegales siendo algo de suma gravedad institucional”. Acto seguido, el diputado nacional del bloque PRO recordó su imputación al intento de atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y agregó: “Los mismos métodos del kirchnerismo que usaron contra mí los están usando ahora con el entorno presidencial”.

Otra fue la del vocero presidencial, Manuel Adorni, también se expresó sobre los nuevos audios y fue retuiteado por el Presidente: “Hicieron espionaje político y lo ocultaron todo durante meses para difundirlo en plena campaña electoral. La diferencia es clara: nosotros nos reunimos para construir, ellos espían para desestabilizar. Fin”.

Patricia Bullrich confirmó que los nuevos audios fueron grabados en Diputados

Los dichos de Adorni llegaron como agregado al mensaje publicado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apenas unos minutos después que el Presidente, donde confirmó: “El audio que publicaron hoy fue grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados, otro poder del Estado democrático violado”.

Al respecto, sostuvo que “EL ESPIONAJE ILEGAL, guardado cautelosamente hasta la cercanía electoral, nos muestra una operación planificada y concertada en todas sus etapas: grabación, tiempo de espera y ejecución en tiempo electoral, digno de una organización concertada con fines claros de volver al poder dominante de la Argentina que estamos dejando atrás. La República y la democracia embargadas por espionaje para-institucional”.

Y por último anunció: “Ampliaremos la denuncia: porque si las hacés, las pagás”.

bullrich sobre audios