La respuesta furibunda del Gobierno a Cristina Kirchner porque criticó la medida de presencialidad
La expresidenta ironizó que "las fotos en las tapas o los videos en la tele no van a alcanzar para ocultar las postales del nuevo paisaje nacional" de crisis.
Cristina Kirchner se presentó este martes en Comodoro Py tal como había sido citada por el Tribunal Oral 7 en la causa conocida como "Cuadernos". Pero un día antes la expresidenta había hecho su descargo en redes, donde aseguró que el pedido de una declaración en persona era para facilitar "el circo" mediático para distraer al público de la crisis económica.
"Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo... el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo... No falla", protestó Cristina Kirchner, y este martes le contestaron desde el perfil de X llamado "Oficina de Respuesta Oficial", que por insólito que parezca es el medio de expresión del Gobierno que encabeza Javier Milei.
"La expresidente Cristina Fernández de Kirchner intenta describir una supuesta 'catástrofe social y económica' en la Argentina como excusa de su condena y prisión domiciliaria. Nada de esto es casualidad. Es parte de una ofensiva política y mediática coordinada contra un Gobierno que por primera vez está haciendo lo que el kirchnerismo nunca quiso hacer: ordenar la economía argentina y terminar con décadas de despilfarros", aseguraron.
"Ya que a la expresidente le gustan las publicaciones extensas y anda con mucho tiempo libre para leer, revisemos una por una sus afirmaciones", sentenciaron antes de explayarse:
"Habla de “fábricas cerradas o tomadas”. Durante años el kirchnerismo naturalizó bloqueos sindicales, tomas de empresas y extorsiones a la producción, dejando a empresas y trabajadores rehenes de organizaciones que paralizaban fábricas y destruían empleo. Ese esquema terminó. Este Gobierno recuperó el orden público, devolvió protagonismo y respeto a las Fuerzas Federales de Seguridad y garantizó el cumplimiento de la ley, algo que durante años fue sistemáticamente abandonado. Gracias a eso hoy las empresas vuelven a producir sin bloqueos ni tomas ilegales, condiciones básicas para que haya inversión, producción y empleo.
"Habla, sin ningún tipo de vergüenza, de inflación superior al 2%. Conviene recordar que el kirchnerismo tomó un país donde la inflación corría al 4% anual y dejó, en su mandato como presidente, una inflación diez veces mayor; y luego en el Gobierno del que fue parte como vicepresidente, una espiral inflacionaria descontrolada hasta cien veces mayor, déficit fiscal crónico y un Estado quebrado financiado con emisión monetaria. Hoy la Argentina registra una inflación planchada y en una espiral descendente, acompañada por un superávit fiscal sólido, algo que el modelo kirchnerista destruyó en su primer mandato.
"Habla de 'ajuste brutal'. El orden fiscal que hoy se está llevando adelante permitió reducir el gasto primario 8,8% en términos reales, eliminando gastos improductivos del Estado", explicaron los especialistas en X, que notaron que "al mismo tiempo las jubilaciones crecieron 1,8% en términos reales y la AUH aumentó 11,3% real", y que "es la primera vez en la historia argentina que el ajuste no se hace a las apuradas y sacrificando a la clase media, sino que se hace con un plan riguroso sin abandono social y que recae, en su mayor parte, sobre las cuentas del Estado y no de la gente".
"Habla de salarios en caída. La verdadera caída del salario ocurrió durante todos los años de los gobiernos que formó parte, cuando se destruyó sistemáticamente el valor de la moneda y la inflación, mes a mes, iba erosionando el poder adquisitivo de los argentinos", indicaron desde el Gobierno, que explicó que "el proceso actual apunta justamente a terminar con esa inflación estructural que licuó ingresos durante décadas".
"Habla de crisis económica generalizada que espanta inversores. Curiosamente, es una idea similar a una noticia (falsa) que publicó recientemente Clarín. Cabe aclarar que tan solo la semana pasada, durante la Argentina Week en Nueva York, se anunciaron inversiones por USD 16.150 millones en sectores estratégicos como energía, minería, tecnología y logística, una consecuencia directa de la titánica tarea de este Gobierno para que Argentina vuelva a ser un país confiable para invertir", expusieron desde la "oficina" gubernamental.
"Adicionalmente a estos puntos, la señora expresidente omite lo más importante de cualquier análisis de la actual situación económica: el punto de partida. Este Gobierno recibió una economía con inflación de tres dígitos, reservas negativas y casi una década y media sin crecimiento de la actividad ni del empleo registrado", señalaron.
"Pretender revertir en dos años el desastre acumulado durante décadas es simplemente negar la realidad. Este Gobierno está reconstruyendo orden fiscal, estabilidad macroeconómica, respeto por la ley y condiciones para el crecimiento. Y por sobre todas las cosas, convirtiendo a la Argentina en el país más libre del mundo", cerraron.
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