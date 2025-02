La salud del papa Francisco: qué dice el último comunicado

papa francisco.jpg

El ex arzobispo de Buenos Aires, quien fue internado el 14 de febrero pasado y se estima que deberá permanecer al menos una semana más, pudo alimentarse normalmente durante la jornada. Sin embargo, admitieron que, tal como indicaron comunicados anteriores viene pasando días difíciles, sin realizar actividades de trabajo, tal como se había mencionado en días anteriores. A pesar de ello, siempre estuvo “atento” y alerta, según se detalló en el parte médico, que, como subrayó el doctor Alfieri, “no quieren nunca ocultar nada, sino siempre decir la verdad, por voluntad del propio Papa”.

El papa Francisco: "Les pido que recen por mí"

El pontífice envió un texto para el rezo del Ángelus de este domingo en el que explicó que "continúa con confianza" su internación en el Hospital Gemelli. La noche del sábado fue "tranquila", aunque su salud sigue en estado crítico.

Este domingo el Vaticano hizo público un mensaje del papa Francisco, en el que explicó que "continúa con confianza" su internación en el Hospital Gemelli, "siguiendo con los tratamientos necesarios", y pidió: "Recen por mí".

El sumo Pontífice, cuyo estado de salud se agravó el sábado debido a una trombocitocenia, añadió que "el descanso también forma parte de la terapia".

"Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas", escribió el Papa en su mensaje, que, al igual que el domingo pasado, fue difundido sin que se celebrase el Ángelus para que el pontífice pueda descansar.

"En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de conforto que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí", añadió Francisco.

La salud del papa Francisco: noche tranquila aunque sigue en estado crítico y diagnóstico reservado

El papa Francisco tuvo "una noche tranquila" del sábado al domingo pero su estado sigue siendo crítico por la crisis respiratoria asmática prolongada que sufre en el marco de una bronquitis por infección polimicrobiológica a la que se sumó una neumonía bilateral, lo que obligó a su internación el viernes 14 de febrero.

"La noche ha transcurrido tranquila, el Papa ha descansado", reportó la Oficina de Prensa de la Santa Sede este domingo.

El pontífice transmitió además un mensaje en el que expresó: "Estoy continuando con confianza mi hospitalización en el Hospital Gemelli, siguiendo el tratamiento necesario — ¡y el descanso también es parte de la terapia!". Según indicaron desde el Vaticano, el texto enviado para el Ángelus de este domingo fue redactado en los últimos días.

Desde la Santa Sede ya habían informado que, como el pasado domingo, Francisco no pronunciaría el Ángelus y se difundiría el texto de las palabras del Papa.