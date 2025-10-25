La Policía de la Ciudad y el Ejército pusieron en marcha el operativo para la elección del domingo
Así comenzaron con el reparto de urnas y boletas para que los vecinos porteños puedan votar durante el domingo en los 1118 establecimientos habilitados.
La Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ejército Argentino pusieron en marcha el operativo para la elección legislativa de este domingo, al escoltar las 7276 urnas que se utilizarán para votar en territorio porteño.
Junto a personal del Correo Argentino y del Ejército Argentino, los militares y efectivos policiales están a cargo de la custodia de las urnas, de su entrega y recolección en los 1118 establecimientos donde los porteños votarán en muy pocas horas.
Vale advertir que la responsabilidad de la cobertura interna en los locales comiciales será de las Fuerzas Armadas, mientras que la Policía de la Ciudad brindará seguridad en la parte exterior hasta la finalización de los comicios y el retiro de urnas del domingo.
El operativo de la Policía de la Ciudad
De los 8300 efectivos destinados al operativo de elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, 1100 son auxiliares civiles de la Policía porteña que se encargarán de acondicionar los lugares de votación.
En tanto, unas 72 motos del Departamento Motorizada de la Policía de la Ciudad acompañaron a los camiones del Correo Argentino desde el lugar de Acopio de Materiales Electorales, hacia los centros de votación. Y el día domingo escoltarán a los camiones con las urnas de votos desde las cabeceras del Correo Argentino hacia la Legislatura porteña.
Una vez que las urnas estén dispuestas en sus respectivos lugares de votación, los establecimientos se cerrarán hasta el momento de la apertura de los espacios para sufragar.
El operativo de la Policía de la Ciudad durante el domingo electoral
El domingo se montará un dispositivo de seguridad especial en la Legislatura porteña, lugar del escrutinio definitivo, donde se instrumentará un vallado de las inmediaciones del edificio para permitir el arribo de los camiones del Correo Argentino con las urnas.
Se llevará a cabo también una cobertura de prevención en la parte externa de la Cámara Nacional Electoral, ubicada en la avenida Leandro N. Alem 232. Asimismo, se dará cobertura externa de seguridad y cortes de tránsito en el Centro de Gestión de Datos del Correo Argentino (Brandsen y Feijoo).
Por otro lado, los Agentes de Tránsito de Seguridad están abocados a los cortes de tránsito por el traslado de las urnas y el domingo al manejo del tránsito en los centros de votación. También habrá un operativo especial de la Policía de la Ciudad para brindar seguridad y prevención en plazas, parques, centros de transbordo y estaciones de subterráneos.
