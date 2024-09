La UCR suspendió a los diputados que aceptaron el veto a la reforma previsional

Pero Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi cambiaron de opinión aún tras defender y darle media sanción a la iniciativa.

El cambio de opinión se produjo tras una reunión en Casa Rosada con el presidente Javier Milei, que había anticipado que vetaría cualquier intento de atentado contra su objetivo de "déficit cero", aún si eso se traducía en aumentos periódicos de las jubilaciones.

Sólo el correntino José Federico Tournier (que fue el quinto diputado radical que visitó a Javier Milei) se salvó de la sanción del Tribunal de Ética de la UCR porque no aceptó el veto presidencial en la votación realizada el miércoles pasado en la Cámara baja.

Mariano Campero Mariano Campero votó a favor de la movilidad jubilatoria.

Se espera que el Tribunl de Ética de la UCR analice también la conducta de Roxana Reyes y Gerardo Cipollini porque se ausentaron de la votación y le restaron así impulso a la estrategia de la oposición de salvar la Ley de Movilidad Jubilatoria con el único recurso institucional del que disponían.

En su comunicado oficial los firmantes pidieron además "instruir al presidente del Comité Nacional del partido y a los presidentes de bloque de ambas Cámaras, para que junto con las demás autoridades partidarias convocando también a los gobernadores" de ese espacio "procuren establecer una mesa de diálogo en la cual se busque unificar criterios en el accionar legislativo y así evitar situaciones como las aquí analizadas".

Martín Lousteau.jpg Martín Lousteau

Por su parte el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, cargó con dureza contra los diputados de su partido que apoyaron o colaboraron para ratificar el veto del presidente Javier Milei a la sanción de la ley que reformó la fórmula de movilidad jubilatoria para devolverle a los haberes parte del poder de compra perdido en los primeros meses de la gestión libertaria.

"Antes no se veía esta pornografía, esta inmundicia explícita", disparó el senador, antes de agregar: "Yo me tengo que hacer cargo del radicalismo. Y a mí me da vergüenza lo que pasó, lo reprocho y condeno enérgicamente".