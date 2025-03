La vergonzosa declaración del principal asesor de Javier Milei: "Argentinos"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/marianherrrera/status/1903482431866286302&partner=&hide_thread=false “El único problema de Argentina es que está poblada por argentinos”



Demian Reidel, asesor presidencial de Milei. pic.twitter.com/hCCy7QpLg7 — Marian Herrera (@marianherrrera) March 22, 2025

"Tenemos grandes extensiones de tierra con acceso a energía y agua, climas fríos, que es la cereza del postre para el enfriamiento de los sistemas AI; y además, estamos en un área sin conflictos armados, sin tsunamis, sin terremotos. No hay muchos lugares en la Tierra con esas cualidades. Obviamente, el problema es que estas áreas están pobladas de argentinos. Así que ésta es una de las cosas que hemos arreglado. Estamos estabilizando la macro, estamos dándoles el marco legal para explicarles que estamos abiertos a negocios esta vez".

Reidel, trabajó para JP Morgan y Goldman Sachs, y es ahora uno de los economistas más influyente del gobierno de Javier Milei. Reidel se integró al gobierno de Javier Milei como jefe de Asesores del presidente, un puesto clave desde donde elabora políticas públicas e influye en la dirección económica del país. Desde fines del año pasado, tiene a cargo el Plan Nuclear Argentino

El funcionario destacó los múltiples recursos naturales y energéticos del país. Sumó que el Gobierno brindará "el marco legal" para negociar.

Cristina Kirchner destrozó a Javier Milei por no saber cómo se llama San Martín: "Espanto"

Cristina Kirchner estuvo en el Congreso Educativo Nacional “Imaginar y transformar” en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Desde allí, arrancó su discurso con la siguiente justificación: "Creo que el hecho de tener un Presidente que no sabe cómo se llama San Martín. Ayer lo llamó Juan José de San Martín ya justifica la realización de un Congreso Nacional de Educación. Casi muero de espanto, y con los granaderos, yo no sé cómo no se cayó un granadero cuando escuchó eso...", en referencia al fallido de Javier Milei quien en la conmemoración de la fundación del Regimiento de Granaderos a caballo le agregó un "Juan" al nombre del prócer que es simplemente "José".

Tampoco dudó en criticar al vocero presidencial, Manuel Adorni, tras intentar justificar el DNU que le aprobó el Congreso al Gobierno para volver a tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ante la pregunta de un periodista para poder comprender el nuevo acuerdo con el FMI, el vocero expresó que "el Fondo es una rueda de auxilio", a lo que Cristina le preguntó a la audiencia "¿Cuándo usamos la rueda de auxilio? Cuando pinchaste, y pincharon hermano". "Horrible metáfora", sentenció la expresidenta.

"Pincharon, le pasaron motosierra a Dios y María Santísima y ahora se dieron cuenta de que el problema no eran los pesos, sino los dólares", añadió Cristina. También sentenció que el Poder Ejecutivo "no resiste un archivo", de dos o tres años, en el 2022 se trató el acuerdo del FMI.

El Congreso aprobó el proyecto de este Presidente, que venía con la dolarización. Le dio una especie de cheque en blanco para que haga lo que quiera, otra vez con el Fondo Monetario Internacional", sostuvo la titular del Partido Justicialista, durante un Congreso Educativo Nacional organizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA).