La respuesta picante de Victoria Villarruel a un fanático contra la Selección Argentina: "Lágrimas de piratas"

De más está decir que el objetivo de la Selección argentina era llegar a la final del Mundial 2026, cosa que ocurrió el domingo pasado contra España en el MetLife Stadium de Nueva York, pero si alguien le hubiese concedido a la Vicepresidenta el logro de un motivo ulterior probablemente éste hubiese sido simplemente asegurarse de que la Copa del Mundo no fuese "a casa" en Inglaterra.