La respuesta picante de Victoria Villarruel a un fanático contra la Selección Argentina: "Lágrimas de piratas"
Puede que la Vicepresidente sea la funcionaria de Javier Milei que más disfrutó del Mundial 2026, al menos desde la tribuna virutal en X.
La vicepresidenta Victoria Villarruel tuvo un día ocupado este lunes, mientras esperaba el retorno al país de la Selección argentina subcampeona del Mundial 2026. Entre sus actividades estuvo la atención de fans todavía contrariados por la campaña de la Scaloneta hacia la final en Nueva York.
"Equipo sucio y horrible que intenta intimidar y hacer trampa con la ayuda de la FIFA", comentó un usuario de X este lunes en respuesta a un comentario que la segunda de Javier Milei había publicado en agradecimiento a la Selección Argentina.
La cuenta de X, que puede ser desde un bot alojado en un server hasta un ciudadano de piel y hueso del eximperio británico, siguió despotricando contra el equipo comandado por Lionel Messi diciendo que "las escenas después del silbato final demuestran a tu repugnante nación", y cerró con un: "Las Malvinas nunca han sido de Argentina y nunca lo serán".
A los efectos el usuario compartió una foto de los jugadores de la Selección argentina llorando mientras sotenían una bandera en las antípodas de la que realmente extendieron al final del partido ganado a Inglaterra el 15 de julio pasado.
Como era de esperarse, porque así acostumbró a su público durante todo el Mundial 2026, Victoria Villarruel redobló la apuesta del bot con una respuesta que incluyó una imagen tan trastocada como la primera: en la foto se la ve tomando una taza de lo que parecen ser "lágrimas de ingleses piratas".
De más está decir que el objetivo de la Selección argentina era llegar a la final del Mundial 2026, cosa que ocurrió el domingo pasado contra España en el MetLife Stadium de Nueva York, pero si alguien le hubiese concedido a la Vicepresidenta el logro de un motivo ulterior probablemente éste hubiese sido simplemente asegurarse de que la Copa del Mundo no fuese "a casa" en Inglaterra.
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