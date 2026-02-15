¿Le pasaban letra? La verdad sobre los anteojos inteligentes que usó Patricia Bullrich en el Senado
La acusaron de recibir indicaciones al oído en el debate de la reforma laboral por usar lentes inteligentes. Su tajante explicación y qué hacen los Ray-Ban.
Tras la maratónica sesión en la que el Senado dio media sanción a la Reforma Laboral, se viralizaron en redes sociales imágenes de Patricia Bullrich con anteojos durante el debate, acompañadas por versiones que afirmaban que eran lentes inteligentes para recibir indicaciones "al oído". Qué se sabe del episodio y qué explicaron desde el entorno de la senadora.
La exministra de Seguridad llevó puestos los anteojos alrededor de las 11:30, cuando tomó la palabra durante una intervención breve de aproximadamente dos minutos. En esa participación, no desarrolló argumentos, sino que anunció cambios en el dictamen y cedió la exposición técnica a los senadores Juan Cruz Godoy y Bruno Olivera, según publicó Cheaqueado.
Más tarde, antes de las 13, volvió a intervenir para recordar a la exsenadora Sandra Mendoza, fallecida ese mismo día. En esa oportunidad no utilizó los lentes y tampoco los llevó durante el discurso de cierre de su bloque, que se extendió por más de 45 minutos en la madrugada del 12 de febrero.
La respuesta de Patricia Bullrich sobre esta polémica
Consultada por Chequeado sobre las publicaciones que sugerían que recibía instrucciones a través del dispositivo, la senadora, ahora libertaria, fue categórica: "Mentira total. Los lentes no pueden recibir nada. Eso es una cámara en un espacio público".
"Los Ray-Ban reemplazan a los AirPods pero te permiten escuchar la sesión, a diferencia de los AirPods, que te tapan los oídos", explicó.
Qué funciones tienen los Ray-Ban Meta
Los lentes Ray-Ban Meta permiten sacar fotos, grabar videos, realizar y recibir llamadas manos libres y reproducir audios. De acuerdo con la información oficial del producto, incorporan altavoces direccionales integrados en las varillas y un sistema de micrófonos diseñado para captar sonido ambiente.
Entre sus características, el fabricante destaca que el usuario puede interactuar mediante comandos de voz, escuchar contenido sin aislarse completamente del entorno y utilizar funciones multimedia sin necesidad de manipular el teléfono.
