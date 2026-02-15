¿Le pasaban letra? La verdad sobre los anteojos inteligentes que usó Patricia Bullrich en el Senado

Qué funciones tienen los Ray-Ban Meta

Los lentes Ray-Ban Meta permiten sacar fotos, grabar videos, realizar y recibir llamadas manos libres y reproducir audios. De acuerdo con la información oficial del producto, incorporan altavoces direccionales integrados en las varillas y un sistema de micrófonos diseñado para captar sonido ambiente.

Entre sus características, el fabricante destaca que el usuario puede interactuar mediante comandos de voz, escuchar contenido sin aislarse completamente del entorno y utilizar funciones multimedia sin necesidad de manipular el teléfono.