Patricia Bullrich sobre la reforma laboral: "Lo que dejó el kirchnerismo se terminó"

Convocatoria a comisiones

El objetivo del oficialismo es reunir el próximo miércoles al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto.

Emisión de dictamen

Se espera que los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y aliados obtengan la firma de mayoría ese mismo día para habilitar el debate en el recinto.

Sanción definitiva

La meta es convertir el proyecto en ley antes del 28 de febrero, fecha límite del periodo de prórroga de las sesiones extraordinarias en Diputados.

El spot de Bullrich a propósito de la reforma laboral ¿y de su candidatura 2027?

Casi simultáneamente a su publicación en X, Patricia Bullrich volvió a celebrar la media sanción del proyecto de flexibilización laboral con un video publicitario que llamó la atención de no pocos: para muchos, tiene “la onda” de un spot de campaña electoral.

En apenas 44 segundos, el video musicalizado con “Vogue” de Madonna y una estética de alta calidad, la senadora libertaria se dio el pequeño lujo de festejar la aprobacipon y, al mismo tiempo, inauguró una nueva estrategia de comunicación que no pasó desapercibida en el ecosistema libertario.

El material fue difundido en redes sociales horas después de la votación, mostrando a la jefa del bloque oficialista caminando por los pasillos del Congreso y ocupando su banca con un traje rojo, bajo la consigna: "No trabajamos con excusas. Trabajamos con resultados. Si quieren una Argentina grande, sígannos".

“No los vamos a defraudar”, le faltó agregar…

video personal bullrich reforma laboral