Patricia Bullrich sobre la reforma laboral: "Lo que dejó el kirchnerismo se terminó"
La senadora libertaria volvió a defender el proyecto del Gobierno al señalar que “moderniza un sistema que tenía al 43% de trabajadores en la informalidad”.
Patricia Bullrich volvió a defender el proyecto de reforma laboral que esta semana obtuvo media sanción en el Senado, donde la exministra actuó como vocera privilegiada del oficialismo libertario y exégeta de la flexibilización en las relaciones del trabajo.
En redes sociales, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) reproduce parte de su discurso en el recinto senatorial con un mensaje en el que asegura que “la reforma laboral moderniza un sistema que tenía al 43% de trabajadores en la informalidad”.
Esos trabajadores informales, que se reprodujeron inconmensurablemente durante los dos años que van a de gestión libertaria, durante la cual dejó un tendal de cierre de fábricas y pymes y por ende cientos de miles de trabajadores formales en la calle, están “sin obra social. Sin vacaciones. Sin derechos. Nada”, explica Bullrich.
“Esto que dejó el kirchnerismo se terminó”, concluye la senadora que debió negociar decenas de artículos del proyecto original para conseguir el respaldo de los gobernadores dialoguistas y de sus representantes en la cámara alta.
El camino de la reforma laboral en Diputados
Ahora, como se sabe, el proyecto fue girado a la Cámara de Diputados, donde deberá seguir los siguientes pasos para, eventualmente, convertirse en ley:
Convocatoria a comisiones
El objetivo del oficialismo es reunir el próximo miércoles al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto.
Emisión de dictamen
Se espera que los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y aliados obtengan la firma de mayoría ese mismo día para habilitar el debate en el recinto.
Sanción definitiva
La meta es convertir el proyecto en ley antes del 28 de febrero, fecha límite del periodo de prórroga de las sesiones extraordinarias en Diputados.
El spot de Bullrich a propósito de la reforma laboral ¿y de su candidatura 2027?
Casi simultáneamente a su publicación en X, Patricia Bullrich volvió a celebrar la media sanción del proyecto de flexibilización laboral con un video publicitario que llamó la atención de no pocos: para muchos, tiene “la onda” de un spot de campaña electoral.
En apenas 44 segundos, el video musicalizado con “Vogue” de Madonna y una estética de alta calidad, la senadora libertaria se dio el pequeño lujo de festejar la aprobacipon y, al mismo tiempo, inauguró una nueva estrategia de comunicación que no pasó desapercibida en el ecosistema libertario.
El material fue difundido en redes sociales horas después de la votación, mostrando a la jefa del bloque oficialista caminando por los pasillos del Congreso y ocupando su banca con un traje rojo, bajo la consigna: "No trabajamos con excusas. Trabajamos con resultados. Si quieren una Argentina grande, sígannos".
“No los vamos a defraudar”, le faltó agregar…
