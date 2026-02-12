Tensión en el Senado: José Mayans comparó la reforma con un campo de concentración y estalló Patricia Bullrich

El cierre del debate por la reforma laboral en el Senado se vio empañado por un cruce verbal entre el jefe de Unión por la Patria, José Mayans, y la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. La tensión escaló cuando el formoseño trazó un paralelismo entre la Reforma Laboral y el lema de los campos de exterminio nazis.