Tensión en el Senado: José Mayans comparó la reforma con un campo de concentración y estalló Patricia Bullrich
El jefe de la bancada de UP aludió a la frase nazi "El trabajo libera". La libertaria quiso interrumpirlo y José Mayans la cruzó: "Acá no está la policía".
El cierre del debate por la reforma laboral en el Senado se vio empañado por un cruce verbal entre el jefe de Unión por la Patria, José Mayans, y la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. La tensión escaló cuando el formoseño trazó un paralelismo entre la Reforma Laboral y el lema de los campos de exterminio nazis.
"Se llama 'ley de modernización laboral'. Es como eso que decía en un campo de concentración: 'El trabajo libera'. Pero era un campo de concentración y de exterminio, y estaba basado en la mentira", disparó Mayans durante su discurso de cierre, desatando la furia de la bancada oficialista.
"Acá no está la policía"
Ante la comparación, Patricia Bullrich intentó interrumpir al senador kirchnerista solicitando una moción de orden. Sin embargo, Mayans se negó a cederle la palabra y lanzó una chicana directa al pasado de la exministra de Seguridad.
"No, deje hablar. No me interrumpa. Si no, la voy a interrumpir yo cuando hable usted", retrucó Mayans, para luego rematar: "Me quiere cortar el discurso. Que sepa escuchar, acá no está la policía".
Denuncias de inconstitucionalidad
Más allá del cruce, Mayans fundamentó el rechazo de su bloque alegando que la norma es "inconstitucional" y viola el artículo 14 bis y los tratados internacionales. "Ustedes no pueden avasallar los derechos de los trabajadores por decir que tienen los votos, porque esto no va a durar", advirtió.
El senador también denunció irregularidades en el trámite legislativo, acusando al oficialismo de "robar siete senadores" en la conformación de las comisiones y de tratar una ley de esta envergadura "a las apuradas". "La reforma laboral fracasó con De la Rúa, fracasó con Macri y ahora no tiene otro destino", sentenció.
