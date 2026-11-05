Leandro Santoro apuntó al Gobierno tras el ataque transfóbico en Palermo: "Se cruzaron varias líneas rojas"

La crueldad como "clima de época"

Ante un recinto que se propuso discutir lo ocurrido hace algunos días, Santoro agregó: "¿Por qué se puso de moda ser mala persona? Parece que si uno dice barbaridades es valiente. 'Mirá, este se animó a decir lo que todos pensamos'. ¿Pero qué se animaron a decir? Los prejuicios que anidan en una sociedad reaccionaria".

"Valentía es lo que hicieron hoy las chicas trans que vinieron a esta Legislatura con miedo a contarnos que fueron abusadas por la policía, que fueron prepoteadas por los clientes, que sufrieron la agresión de estos pibes, a contarnos que viven una vida de mierda porque les cuesta alquilar, estudiar y desarrollar una vida como la de cualquiera de nosotros", continuó indicando ante la atenta mirada de sus pares.

La desigualdad económica dentro de las minorías y el rol del Estado

Luego, el referente político subrayó cómo impacta la desigualdad económica dentro de las minorías: "Idealizamos a los poderosos y culpabilizamos a los débiles. Pasa siempre. En la Ciudad de Buenos Aires hemos llegado a tener casos de grupos de pibes que atentaron contra personas en situación de calle. Es la misma crueldad, es el mismo machismo, es la misma idea de que la violencia es una forma legítima de vincularnos".

"No es lo mismo ser una persona gay con dinero que ser una persona gay pobre. Una persona pobre trans no tiene ninguna oportunidad de ser libre, ninguna. Por lo cual, el Estado no tiene solamente que garantizar la libertad individual absteniéndose de intervenir; tiene que intervenir para garantizar que esa persona discriminada tenga la misma libertad que cualquiera de nosotros", añadió.

El llamado a la reflexión colectiva

Finalmente, Santoro invitó a la Legislatura porteña a reflexionar sobre lo ocurrido: "No nos limitemos solamente a repudiar lo que pasó este sábado en el Rosedal. Animémonos también a repudiar la manera en que los argentinos y las argentinas nos estamos tratando. Porque desde el rencor, el resentimiento, el odio, la humillación y la discriminación no se puede construir un país más justo".